El Ayuntamiento de Castelló modifica su programación navideña por la lluvia: afecta al Cartero Real y a Nadal de Circ

La lluvia que está cayendo en las últimas horas en Castelló, y la que está prevista que caiga durante toda la jornada, ha hecho que el Ayuntamiento haya reprogramado dos de los eventos que más expectación despiertan durante las fiestas navideñas.

Uno es la visita del Cartero Real al Grau, que en principio se celebraba, como todos los años, en la tenencia de alcaldía. Ante la previsión meteorológica, se ha trasladado al edificio Moruno, situado en la plaza del Mar, a partir de las 18.00 horas.

El otro es Nadal de Circ, ubicado en la plaza Mayor. El espectáculo de las 12.00 horas se ha suspendido, y el de la tarde, previsto para las 17.30, está pendiente de valoración en función de cómo se vaya desarrollando la situación meteorológica.