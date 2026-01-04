Castelló aventaja a grandes capitales: datos a tiempo real en el 33% de paradas de bus y todas las novedades

La ciudad de Castelló se encuentra en el top de las capitales de provincia que cuentan con paneles informativos a tiempo real en las paradas del autobús urbano, según los datos que arroja el Informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana publicado en 2025. Con el 33% de las marquesinas con este servicio para los usuarios (del total de 271 paradas ya hay 89 paneles informativos instalados), La Plana aventaja a grandes capitales como Madrid, que cuenta con un 16,6%; Barcelona, con un 16,2%; Sevilla, con un 10%; València, con un 23,3%; Málaga, con un 20,2%; o Valladolid, con el 19%. Es Zaragoza, con un 51% la que cuenta con un mayor número de estas pantallas que mejoran el transporte urbano de las ciudades españolas.

Detalle de una de las pantallas. / ERIK PRADAS

El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Castelló sumó diez a otras tantas marquesinas y postes por un importe de adjudicación de 63.253 euros. Y es que este proyecto que tiene como objetivo principal ofrecer el máximo de información al usuario del transporte urbano municipal con el fin de que pueda consultar la hora exacta a la que va a llegar el vehículo, las frecuencias, el tiempo de espera hasta la llegada del siguiente servicio y sus líneas de circulación. Una medida que, según el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, supone «una mejora importante por lo que respecta a la prestación el servicio público a la ciudadanía».

«La voluntad de este equipo de gobierno es seguir ampliando el número de paneles de información en más paradas. Además, en el proyecto de servicio de transporte público aprobado recientemente y que es uno de los más alto con más de 180 millones de euros se especifica la obligación del adjudicatario del nuevo contrato a ofrecer información de calidad y actualizada en tiempo real a las personas usuarias del servicio a través de distintos medios, empleando las últimas tecnologías al alcance», prosiguió el edil.

Poste completo en la calle La Panderola de Castelló. / ERIK PRADAS

Por tanto, la información de los tiempos de llegada de los autobuses estará en los paneles informativos pero, además y como novedad, también se ubicará en la web de TUCS (Transporte Urbano Castellón), en la aplicación móvil y habrá un QR en cada parada para facilitar la información que los usuarios necesiten.

«Seguimos trabajando para poner a disposición de los castellonenses el transporte público que una ciudad como la nuestra merecen», continuó Ramírez.

Nuevo contrato

Esta nueva medida se complementará con el futuro contrato de transporte urbano que entrará en vigor este año. El documento contempla, entre otros aspectos, asuntos clave que son respuesta a las peticiones de los ciudadanos, como son la digitalización del sistema, el pago con tarjeta y móvil en los propios buses o sistemas de vigilancia dentro de los vehículos con más seguridad de las personas.

Hay que recordar que la memoria de este nuevo contrato se hace eco también de un incremento de las líneas de autobús, que pasan de 19 a 22, al incorporarse la ruta que gestiona la Generalitat hasta el Grau y dos nuevas nocturnas.

Otras modificaciones sustanciales tienen que ver con las frecuencias, que se reducen en todas las líneas al aumentar los autocares y los tiempos se fijan entre los 15 y los 20 minutos, según el día de la semana y el recorrido. Además, se recoge una progresiva sustitución de la flota de autobuses y una nueva campa para aparcar los vehículos en la zona de la Ciudad del Transporte.