Castelló destinará este año 9,2 millones al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y zonas verdes

El Ayuntamiento de Castellón destinará un total de 9.240.971 euros del presupuesto municipal de 2026 al cuidado del Medio Ambiente, la sostenibilidad y zonas verdes. Una una inversión que pone de manifiesto el firme compromiso del equipo de gobierno con una ciudad más verde, comprometida y pensada para las personas. Forma parte de su estrategia de renaturalización urbana.

Esta dotación convierte a la partida de Zonas Verdes y Medio Ambiente en la tercera más importante dentro del área de Urbanismo y Servicios Públicos, un área que cuenta este 2026 con un presupuesto global de 66.709.744 euros, siendo además la de mayor cuantía de todo el presupuesto municipal.

Esta inversión de 9,2 millones permitirá reforzar la gestión medioambiental municipal mediante la mejora de los huertos urbanos, el control responsable de la fauna y la limpieza continuada de las acequias, entre otras acciones. Asimismo, se impulsarán campañas de educación ambiental y asistencia técnica, fundamentales para fomentar una mayor concienciación ciudadana y una gestión respetuosa y sostenible con el entorno.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado que “es fundamental contar con una ciudad con amplias, cuidadas y mejoradas zonas verdes, que inviten a pasear y hacer deporte. Trabajamos por hacer de Castellón una capital más dinámica, más verde, más limpia, más bonita, más accesible y más sostenible”.

En paralelo, se seguirá avanzando en la mejora de las infraestructuras verdes y del arbolado urbano, con actuaciones de mantenimiento en el paraje del Molí la Font, campañas específicas en el resto de los espacios naturales y la implementación de más arbolado. Todo ello sin dejar de lado el mantenimiento constante de los jardines de la ciudad, los tratamientos contra el picudo rojo en las palmeras, la retirada de restos vegetales y una atención especial a la conservación y mejora de las áreas de juegos infantiles en los parques.

El mayor parque urbano de la ciudad

En este sentido se ha referido a uno de los proyectos estrella, como es el que será el mayor parque urbano de la ciudad, el nuevo Censal Parc. “Será el mayor espacio verde dentro de la ciudad de Castellón un punto de ocio y de encuentro vecinal que construiremos teniendo en cuenta las aportaciones de más de 7.000 vecinos y vecinas gracias a haber activado en 2025 un proceso participativo. En este pudieron participar todos los que quisieron, apostando, una vez más desde el gobierno municipal por la participación ciudadana, porque la opinión y la voz de castellonenses nos importa y mucho”.

El nuevo Censal Parc cuenta en 2026 para el desarrollo de su primera fase con un presupuesto de 4 millones de euros, de los cuales 2,6 millones proceden de fondos europeos, mientras que 1,4 millones de euros son de aportación municipal.

Cabe recordar que esta inyección económica de Europa es posible gracias a la obtención de 8.562.419 de euros provenientes de la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

En este sentido la alcaldesa ha recordado que “Castellón es una de las 9 únicas ciudades a nivel nacional y la única en la Comunidad Valenciana que ha conseguido la financiación solicitada en las dos únicas convocatorias FEDER publicadas hasta ahora dentro del nuevo periodo de programación 2021-2027”.

El espacio sobre el que se construirá, en la zona residencial de Censal, cuenta con una una superficie total de más de 122.000m². En su primera fase, se prevé el desarrollo de más de 32.000 m².

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que “Censal Parc es una actuación transformadora que gana espacio público para la ciudadanía y conecta barrios a través de un gran pulmón verde. Es un parque pensado para disfrutar, convivir y mejorar el día a día de los vecinos, integrando naturaleza, ocio y bienestar en la zona Este de la ciudad”.