Compromís adverteix que Carrasco manté congelades per tercer any les ajudes a entitats socials
Diuen que Cáritas, Afanies i Alcer Castalia estan entre les afectades
Els nacionalistes valencians de la ciutat de Castelló consideren que les entitats socials estan desateses per l'Ajuntament de la capital de la Plana un any més i han proposat este diumenge mesures per a revertir una situació que pensen que no és acceptable.
Compromís per Castelló ha lamentat que el govern de Begoña Carrasco haja tornat a votar en contra de les esmenes presentades per la coalició per actualitzar les subvencions a les entitats socials, les quals continuen congelades per tercer any consecutiu, segons consideren en Compromís.
Una decisió que, segons la formació, suposa donar l’esquena a organitzacions que fan un treball social imprescindible per a la cohesió de la ciutat en un moment d’augment generalitzat del cost de la vida.
Augment de despeses i falta de suport
“Parlem d’entitats que han d’assumir despeses cada vegada més elevades de lloguer, llum, aigua, materials i personal”, ha explicat el regidor de Compromís Pau Sancho, qui ha afegit que “una vegada més, el Partit Popular i Begoña Carrasco es pleguen als interessos de l’extrema dreta i neguen l’actualització de les subvencions que tanta falta fan a la nostra ciutat”.
La coalició recorda que va presentar esmenes als pressupostos municipals per actualitzar estes ajudes. Fins ara, Compromís havia reclamat increments del 10%, però davant tres anys consecutius de congelació, la proposta per a 2026 plantejava un increment del 15% per compensar la pèrdua de capacitat econòmica acumulada per les entitats.
Retards que dificulten la tasca social
Així mateix, des de Compromís assenyalen que esta situació es veu agreujada pel fet que les subvencions s’han resolt novament a final d’any, dificultant d'acord amb ells "encara més la planificació i la tasca diària de les entitats del tercer sector". Afirmen en Compromís que entre les afectades hi ha associacions com Afanies, Càritas o Alcer Castalia, així com altres que treballen amb persones amb discapacitat, famílies vulnerables o col·lectius en risc d’exclusió.
Davant d’esta situació, Compromís ha anunciat que tornarà a exigir l’actualització d’estes subvencions en la primera modificació de crèdit que es tramite en 2026. “No renunciarem a defensar les entitats socials de Castelló. Actualitzar les ajudes no és un luxe, és una obligació”, ha conclòs Pau Sancho.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
- Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio