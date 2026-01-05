Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto contenedorBorrasca Francis CastellónMuerte reto en directoDirecto Cabalgata ReyesAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

La banda de Castelló interpreta 'El cascanueces y el rey de los ratones' en el día de Reyes

El concierto ha tenido lugar en el auditorio y la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre

El concierto ha tenido lugar en el auditorio y la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre.

El concierto ha tenido lugar en el auditorio y la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre. / Mediterráneo

Mediterráneo

Castelló

El auditorio de Castellón ha acogido el tradicional concierto de Reyes que, en esta edición, ha incluido la interpretación de la obra 'El cascanueces y el rey de los ratones'. La parte musical ha sido interpretada por la banda municipal de Castelló, mientras que la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre.

El concierto ha tenido lugar en el auditorio y la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre.

El concierto ha tenido lugar en el auditorio y la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre. / Mediterráneo

El público ha podido seguir este cuento, escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1816, que relata la historia del Cascanueces, el nuevo juguete de la joven Marie Stahlbaum recibido la noche de Navidad que cobra vida y, tras vencer al rey Ratón, la traslada a un reino poblado por muñecos. La propuesta ha sido especialmente bien acogida por el público infantil.

A la representación ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

A la representación ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. / Mediterráneo

Asistencia

A la representación ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, en un auditorio que ha contado con una destacada presencia de público familiar.

Carrasco ha señalado que ha sido "muy emocionante comprobar cómo la banda municipal, junto con Splai Teatre, han logrado captar la atención y el disfrute del público en un concierto que sirve de preludio a una jornada muy especial para los más pequeños de la casa".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
  2. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  3. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  4. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  5. El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
  6. El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
  7. Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
  8. Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio

La banda de Castelló interpreta 'El cascanueces y el rey de los ratones' en el día de Reyes

La banda de Castelló interpreta 'El cascanueces y el rey de los ratones' en el día de Reyes

Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como "muerte violenta accidental" en Castelló

Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como "muerte violenta accidental" en Castelló

Castelló destinará 9,2 millones al cuidado del medio ambiente y al impulso de zonas verdes

Castelló destinará 9,2 millones al cuidado del medio ambiente y al impulso de zonas verdes

Miguel Poveda inaugura el año cultural en Castelló con un Palau de la Festa que roza el lleno

Miguel Poveda inaugura el año cultural en Castelló con un Palau de la Festa que roza el lleno

Compromís adverteix que Carrasco manté congelades per tercer any les ajudes a entitats socials

Compromís adverteix que Carrasco manté congelades per tercer any les ajudes a entitats socials

El Ayuntamiento de Castelló modifica su programación navideña por la lluvia: afecta al Cartero Real y a Nadal de Circ

El Ayuntamiento de Castelló modifica su programación navideña por la lluvia: afecta al Cartero Real y a Nadal de Circ

Castelló destinará este año 9,2 millones al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y zonas verdes

Castelló destinará este año 9,2 millones al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y zonas verdes

Castelló aventaja a grandes capitales: datos a tiempo real en el 33% de paradas de bus y todas las novedades

Castelló aventaja a grandes capitales: datos a tiempo real en el 33% de paradas de bus y todas las novedades
Tracking Pixel Contents