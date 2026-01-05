La banda de Castelló interpreta 'El cascanueces y el rey de los ratones' en el día de Reyes

El auditorio de Castellón ha acogido el tradicional concierto de Reyes que, en esta edición, ha incluido la interpretación de la obra 'El cascanueces y el rey de los ratones'. La parte musical ha sido interpretada por la banda municipal de Castelló, mientras que la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre.

El concierto ha tenido lugar en el auditorio y la escenificación teatral ha corrido a cargo del grupo local Splai Teatre. / Mediterráneo

El público ha podido seguir este cuento, escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1816, que relata la historia del Cascanueces, el nuevo juguete de la joven Marie Stahlbaum recibido la noche de Navidad que cobra vida y, tras vencer al rey Ratón, la traslada a un reino poblado por muñecos. La propuesta ha sido especialmente bien acogida por el público infantil.

A la representación ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. / Mediterráneo

Asistencia

A la representación ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, en un auditorio que ha contado con una destacada presencia de público familiar.

Carrasco ha señalado que ha sido "muy emocionante comprobar cómo la banda municipal, junto con Splai Teatre, han logrado captar la atención y el disfrute del público en un concierto que sirve de preludio a una jornada muy especial para los más pequeños de la casa".