Castelló destinará 9,2 millones al cuidado del medio ambiente y al impulso de zonas verdes

El Ayuntamiento de Castelló destinará 9.240.971 euros del presupuesto municipal del presente ejercicio al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y zonas verdes. Una inversión que pone de manifiesto «el compromiso del equipo de gobierno con una ciudad más verde, comprometida y pensada para las personas, en una acción que forma parte de su estrategia de renaturalización urbana», afirman desde el consistorio.

Esta dotación convierte la partida de zonas verdes y medio ambiente en la tercera más importante dentro del área de Urbanismo y Servicios Públicos del consistorio, un área que cuenta con un presupuesto global de 66.709.744 euros este año, siendo, además, la de mayor cuantía de todo el presupuesto municipal.

Esta inversión de 9,2 millones permitirá reforzar la gestión medioambiental municipal mediante la mejora de los huertos urbanos, el control responsable de la fauna y la limpieza continuada de las acequias, entre otras acciones. Asimismo, se impulsarán campañas de educación ambiental y asistencia técnica, fundamentales para fomentar una mayor concienciación ciudadana y una gestión respetuosa y sostenible con el entorno.

Por una capital más dinámica

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, señala que «es fundamental contar con una ciudad con amplias, cuidadas y mejoradas zonas verdes, que inviten a pasear y hacer deporte. Trabajamos por hacer de Castellón una capital más dinámica, más verde, más limpia, más accesible y más sostenible».

En paralelo, se seguirá avanzando en la mejora de las infraestructuras verdes y del arbolado urbano, con actuaciones de mantenimiento en el paraje del Molí la Font, campañas específicas en el resto de los espacios naturales y la implementación de más arbolado. Todo ello sin dejar de lado el mantenimiento constante de los jardines de la ciudad, los tratamientos contra el picudo rojo en las palmeras, la retirada de restos vegetales y una atención especial a la conservación y mejora de las áreas de juegos infantiles en los parques.

Nuevo Censal Parc

Uno de los proyectos estrella será el mayor parque urbano de la ciudad, el nuevo Censal Parc, «un punto de ocio y de encuentro vecinal que construiremos teniendo en cuenta las aportaciones de más de 7.000 vecinos gracias a haber activado en 2025 un proceso participativo», afirman desde el gobierno municipal. El nuevo Censal Parc cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros para el desarrollo de su primera fase, de los cuales 2,6 proceden de fondos europeos, mientras que 1,4 son de aportación municipal.

Esta inyección económica de Europa es posible gracias a la obtención de 8.562.419 € provenientes de la convocatoria para la asignación de senda financiera Feder a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible en el periodo de 2021-2027.

Carrasco recuerda que «Castellón es una de las 9 únicas ciudades a nivel nacional y la única en la Comunitat que ha conseguido la financiación solicitada en las dos únicas convocatorias Feder publicadas hasta ahora». El espacio sobre el que se construirá, en la zona residencial de Censal, cuenta con una superficie de más de 122.000 m². En su primera fase, se prevé el desarrollo de más de 32.000.