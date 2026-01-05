Furor por ser administrativo en el Ayuntamiento de Castelló: 2.099 aspirantes para 20 plazas

Furor por ser administrativo o auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Castelló. El consistorio ha sacado a oposición dos convocatorias que suman 20 plazas y a las que optan un total de 2.099 personas, según ha informado este lunes el concejal de Empleo y Recursos Humanos, Juan Carlos Redondo. Se trata de cuatro plazas de administrativo en propiedad y de otras 16 plazas de auxiliar administrativo vacantes en la plantilla de personal funcionario.

Redondo ha explicado que “en total se ha recogido 736 solicitudes para las cuatro plazas de auxiliar administrativo y 1.363 solicitudes para la oposición de auxiliar administrativo. En total, hablamos de 2.099 solicitudes lo que indica la expectación y el éxito de este tipo de convocatorias entre la ciudadanía que quiere encontrar un empleo o mejorar su puesto de trabajo actual, en este caso en la administración pública”.

El edil también ha hecho hincapié en que “la apuesta por el empleo del equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Begoña Carrasco, no sólo se refiere a numerosos programas de inserción laboral o de formación sino que también se traslada al empleo público, ofreciendo procesos transparentes, accesibles y con garantías para todos. Y el éxito de convocatorias como esta entre la ciudadanía confirma la necesidad de seguir apostando por este tipo de oferta pública”.

Ha remarcado que "tanto en el caso de la oposición para auxiliares administrativos como en el de administrativos, existen plazas reservadas para personas con diversidad funcional, sumando un total de cinco plazas (una para el proceso de administrativo y cuatro para el de auxiliar administrativo). Así, Juan Carlos Redondo ha indicado que “podemos decir que el 25% de las plazas están reservadas de manera específica a personas con alguna discapacidad, lo que habla también del compromiso del gobierno local de lograr un Castellón más inclusivo y con más oportunidades para todos”.

Redondo ha apuntado finalmente que “en cuanto las pruebas selectivas y de valoración, estas oposiciones constarán de dos ejercicios de tipo teórico y un tercero de tipo práctico sobre el temario propuesto en las bases específicas de ambas pruebas”.