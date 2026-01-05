La magia de los Reyes Magos vence al frío en Castelló

La magia de Sus Majestades los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar ha vencido al frío polar en Castelló. Los monarcas de la Navidad, en su camino hacia Belén para adorar al niño guiados por la gran estrella que ha iluminado el cielo eclipsando a la luna casi llena sobre la provincia, han hecho un alto en la capital de la Plana, llegando a bordo del barco de la Autoridad Portuaria, una tradición que ni la borrasca Francis ha podido alterar.

Cientos de personas han desafiado a las bajas temperaturas en una jornada marcada a partes iguales por la emoción y las bufandas y polares y en la que se ha mirado al cielo desde ya media mañana.

Los Reyes Magos, ya en Castelló. / Toni Losas

Luis y María lo tienen claro. Quieren ver a Melchor, «el de la barba blanca», que el año pasado les dio muchos caramelos y les trajo muchos regalos. «Le hemos dicho que hemos sido buenos», señaló la más pequeña, a lo que el rey mago, en el paseo hacia la tenencia de alcaldía del Grau, contestó: «Después paso a veros, pero tendréis que estar dormiditos y portaros bien».

Isabel y Ona son más «de Baltasar», mientras Yerai, Jota y Carla, en primera fila en la calle Gobernador, han escrito «a los tres, aunque somos más de Gaspar». La ilusión es máxima y se vive desde pequeños hasta mayores, transmitiendo la emoción de generación en generación, desde la llegada a la plaza del Mar del Grau hasta la gran cabalgata por los 17 barrios y las calles del centro.

La alcaldesa, Begoña Carrasco; y la reina infantil de las fiestas de Castelló, Ana Colón, recibieron a Sus Majestades. / Toni Losas

Ha sido la reina infantil de las fiestas de Castelló, Ana Colón, la que ha recibido a Sus Majestades a pie del barco, acompañada de la alcaldesa, Begoña Carrasco; junto con las damas de la ciudad y otras autoridades, como la concejala de Fiestas, Noelia Selma; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; junto a las damas infantiles de la ciudad, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez.

Melchor, Gaspar y Baltasar vivieron su paso por la capital con intensidad, apelando a la paz

Los niños, protagonistas

Cientos de personas se han dado cita ya en la plaza del Mar, en una multitud que les recibió entre vítores y aplausos, esperando los caramelos de los pajes y de los animadores que, con grandes regalices y como en un gran circo mágico, han arrancado la jornada, con temperaturas de entre 7 y 10 grados, en la noche de Reyes más fría en Castellón en las últimas tres décadas. «Visca el Grau, Visca Castelló», ha dicho Gaspar, después de que Baltasar haya apelado a la «concordia de los pueblos» en el balcón grauero.

Toni Losas

En la batalla, la ilusión ha ganado por máximos, en una tarde y una noche en la que los niños y las niñas han sido los verdaderos protagonistas. «Los Reyes ya han llegado, ya están aquí», ha sido una de las frases más escuchadas entre la ciudadanía.

La Cabalgata de Reyes de Castelló ha sido multitudinaria, con miles de personas siguiendo el paso de las nueve carrozas y los más de 315 figurantes, de varias compañías teatrales y de las gaiatas de la ciudad, desde Sanahuja a la plaza Mayor. Muy emotivo ha sido el arranque de la comitiva en el espacio sin ruido de la calle Oviedo y la calle San Roque para los niños con TEA y otras diversidades sensoriales.

La magia de Pixar, con Buzz Lightyear y Woody, de 'Toy Story', en la Cabalgata. / Toni Losas

La Cabalgata, multitudinaria

Mickey Mouse, la Patrulla Canina, Buzz Lightyear y los personajes del universo Disney han sido, junto con los personajes del gran circo de la magia de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar con más de 15 grupos de animación, los protagonistas de las ilusiones de los más pequeños, guiados todos por la gran estrella de la Navidad que ha recorrido todo el mundo camino al portal a adorar al Niño que ha nacido ya.

Los vehículos con los regalos flanqueados por los pajes, guardianes de los deseos de los miles de niños y niñas de la ciudad en sus cartas, junto con los camiones de la Policía Local y de los Bomberos Municipales, en una comitiva de hasta 13 vehículos, han sacado más de un ohhhh entre la multitud que arrancó en aplausos al paso de Sus Majestades, cada uno en su carroza, en Mª Agustina, Gobernador, Borrull, Guitarrista Tárrega, Asensi, La Paz y Mayor, hasta desembocar en una plaza Mayor en la que la alcaldesa les entregó, por una noche, las llaves de la ciudad.

Los tres reyes, en el balcón del Ayuntamiento. / Toni Losas

La noche más mágica del año

Bajo los focos, en un ambiente festivo que se ha ido calentando bajo el frío que iba arañando algún que otro grado pero sin visos de lluvia a medida que se acercaba la parte más real de la Cabalgata, y con un espacio accesible para seguir qué estaba ocurriendo con lenguaje de signos.

En la plaza, tras reencontrarse con Begoña Carrasco y Ana Colón, han realizado la tradicional adoración del Belén en la puerta de la concatedral de Santa María, entregando el oro, el incienso y la mirra; y la posterior recepción oficial en el Ayuntamiento en la noche más mágica del año.