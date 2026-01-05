Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sus Majestades desembarcan en Castelló repartiendo su magia entre fantasía

Melchor, Gaspar y Baltasar llegan al Grau en la primera parada de hoy en la capital antes de visitar los 17 barrios y subir a su carroza en la gran Cabalgata

Melchor, Gaspar y Baltasar llegan al Grau de Castelló: ilusión máxima bajo los abrigos / Toni Losas / MED

Cristina Garcia

Cristina Garcia

La magia de Sus Majestades los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar ha vencido al frío polar en Castelló. Los monarcas de la Navidad, en su camino hacia Belén, han hecho un primer alto en la capital de la Plana, llegando, puntuales y entre fuegos artificiales, a bordo del barco de la Autoridad Portuaria, una tradición que ni la borrasca Francis ha podido alterar.

Ha sido la reina infantil de las fiestas de Castelló, Ana Colón, la que ha recibido a Sus Majestades a pie del barco, acompañada de la alcaldesa y anfitriona durante su estancia en Castelló, Begoña Carrasco; junto con las damas de la ciudad y otras autoridades, como la concejala de Fiestas, Noelia Selma; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, que han querido saludar a los monarcas 'in situ'.

Los Reyes Magos, a su llegada a Castelló.

Los Reyes Magos, a su llegada a Castelló. / Toni Losas

Cientos de personas han esperado en la plaza del Mar al desembarco de Melchor, Gaspar y Baltasar, y les han aplaudido y agasajado a lo largo del paseo hasta la tenencia de alcaldía, donde se han dirigido a los más pequeños, y a los que no lo son tanto. "Visca Castelló, Visca el Grau", ha señalado Mechor, entre aplausos y vítores, desde el balcón.

Cientos de personas esperaban en el Grau la llegada de los Reyes Magos.

Cientos de personas esperaban en el Grau la llegada de los Reyes Magos. / Toni Losas

Los más pequeños han podido pasar a saludarles, en una cola que se está haciendo interminable, bajo los abrigos y bufandas para combatir un frío polar que no ha podido con la ilusión, la magia y la tradición de ver a Sus Majestados en vivo y en directo.

Para la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, se ha tratado de “un momento muy especial haber podido estar en la plaza del Mar y ver como llegaban los Reyes Magos a nuestra ciudad, donde los niñas y niños han disfrutado mucho al poder verlos tan cerca”.

La reina infantil de las fiestas, Ana Colón, ejerció de anfitriona de Sus Majestades.

La reina infantil de las fiestas, Ana Colón, ejerció de anfitriona de Sus Majestades. / Toni Losas

Visita a los barrios de la ciudad

De manera paralela a los actos principales, y gracias a su superpoder de omnipresencia, los Reyes Magos han visitado distintos barrios de la ciudad, recorriéndolos en vehículos descubiertos. Sus Majestades han pasado por el Grupo Benadresa, Grupo Venta Rosita, Grupo Venta Nova, Grupo Reyes, Grupo Roser, Grupo San Agustín y San Marcos, Grupo Tombatossals, Grupo Rafalafena Universitari, Maset Blau, Grupo San Arturo, Grupo El Carmen, Grupo Rosario, Grupo San Lorenzo, Grupo Lourdes, Grupo San Andrés, Grupo San Bernardo y Grupo Roquetes.

Después, a las 18.30 horas, la gran Cabalgata arrancará de la calle Sanahuja y seguirá por María Agustina, Gobernador, plaza Borrull, Guitarrista Tárrega, Asensi, plaza de la Paz, calle Mayor y Arcipreste Balaguer. Ni el frío para la fiesta más grande de los más pequeños de Castelló.

