El PSPV insta a Carrasco a condenar las proclamas lanzadas durante la manifestación por Venezuela en Castelló

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha pedido este lunes a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que condene las proclamas lanzadas este domingo durante la manifestación por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Simó ha instado a la primera edil a rechazar algunos de los lemas lanzados por su partido, junto a Vox, durante el acto.

Los alegatos contra el Gobierno de España fueron más allá de la crítica y en la plaza de la Paz hubo insultos graves al presidente del Gobierno y a su mujer, según ha destacado el socialista. “Añádela a la lista de los próximos”, jalearon los convocantes, megáfono en mano, "con la complicidad del ejecutivo de Carrasco y Vox".

El secretario general ha apuntado que, por coherencia, la alcaldesa debería mostrarse igual de contundente que durante la “performance” del último pleno municipal ordinario, en diciembre, cuando escenificó el respeto a la diferencia de ideologías ensuciando el salón de plenos con panfletos durante el debate de una iniciativa socialista.

El PSPV de Castelló ha incidido en su defensa de la democracia en Venezuela y en los valores de la tolerancia y la justicia de esta comunidad sin caer en los intereses del trumpismo. Así Simó ha recordado las manifestaciones lanzadas por diferentes concejales de PP y Vox en el consistorio castellonense este domingo mientras aplaudían la operación impulsada desde la Administración estadounidense.