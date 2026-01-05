Regalos solidarios: cerámica pintada a mano para los niños ingresados en el Hospital General de Castellón

Los niños ingresados en la planta de Pediatría y Neatología del Hospital General de Castellón durante estas fiestas han recibio este lunes, como preludio de la llegada de los Reyes Magos, un regalo elaborado por el alumnado del Taller de Empleo del Ayuntamiento de Castelló. El concejal de este área, Juan Carlos Redondo, ha hecho llegar a los pequeños, junto al gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raúl Ferrando; la jefa del negociado de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Castellón, Reme Pavón; y la directora del Taller de Empleo Acción Inserta, Mar Gargallo, cerámica pintada a mano para los niños.

Redondo ha explicado que “se trata de una serie de botes-lapiceros de cerámica decorados con motivos navideños y diseñados de manera especial y específica para los niños y niñas que están hospitalizados en la planta de pediatría y neonatología durante estas fiestas tan entrañables”.

De esta manera “desde el Taller de Empleo, se ha querido colaborar y tener un gesto solidario con los más pequeños y pequeñas que no pueden disfrutar de fechas como será el Día de Reyes que celebraremos mañana o la llegada de Papá Noel en su entorno familiar habitual”. “Con estos regalos queremos hacerles un poco más llevadera su estancia y aportar algo más de ese espíritu navideño durante su ingreso en el hospital, no en vano estos lapiceros tienen una frase inspiradora también escrita, ‘Tu sonrisa puede cambiar el mundo’, que es también una llamada a la esperanza y la ilusión de la que son portadores los niños y niñas”, ha asegurado el concejal.

El edil también ha apuntado que “del mismo modo, desde este Taller de Empleo ha elaborado una serie de bandejas de cerámica decoradas y pintadas a mano para el personal sanitario del Hospital General”.

Redondo ha puesto en valor “esta acción solidaria muestra también el compromiso social del alumnado de los talleres que se imparten en el Centro Municipal de Formación “Tetuán XIV” y del área de Empleo del Ayuntamiento de Castellón”.