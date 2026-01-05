Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto contenedorBorrasca Francis CastellónMuerte reto en directoDirecto Cabalgata ReyesAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Solidaridad

Regalos solidarios: cerámica pintada a mano para los niños ingresados en el Hospital General de Castellón

Los detalles tienen motivos navideños con motivo de la festividad de los Reyes Magos

Los representantes municipales y sanitarios junto a los botes para poner lápices que han regalado a los niños ingresados en el Hospital General de Castellón.

Los representantes municipales y sanitarios junto a los botes para poner lápices que han regalado a los niños ingresados en el Hospital General de Castellón. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los niños ingresados en la planta de Pediatría y Neatología del Hospital General de Castellón durante estas fiestas han recibio este lunes, como preludio de la llegada de los Reyes Magos, un regalo elaborado por el alumnado del Taller de Empleo del Ayuntamiento de Castelló. El concejal de este área, Juan Carlos Redondo, ha hecho llegar a los pequeños, junto al gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raúl Ferrando; la jefa del negociado de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Castellón, Reme Pavón; y la directora del Taller de Empleo Acción Inserta, Mar Gargallo, cerámica pintada a mano para los niños.

Redondo ha explicado que “se trata de una serie de botes-lapiceros de cerámica decorados con motivos navideños y diseñados de manera especial y específica para los niños y niñas que están hospitalizados en la planta de pediatría y neonatología durante estas fiestas tan entrañables”.

De esta manera “desde el Taller de Empleo, se ha querido colaborar y tener un gesto solidario con los más pequeños y pequeñas que no pueden disfrutar de fechas como será el Día de Reyes que celebraremos mañana o la llegada de Papá Noel en su entorno familiar habitual”. “Con estos regalos queremos hacerles un poco más llevadera su estancia y aportar algo más de ese espíritu navideño durante su ingreso en el hospital, no en vano estos lapiceros tienen una frase inspiradora también escrita, ‘Tu sonrisa puede cambiar el mundo’, que es también una llamada a la esperanza y la ilusión de la que son portadores los niños y niñas”, ha asegurado el concejal.

El edil también ha apuntado que “del mismo modo, desde este Taller de Empleo ha elaborado una serie de bandejas de cerámica decoradas y pintadas a mano para el personal sanitario del Hospital General”.

Noticias relacionadas y más

Redondo ha puesto en valor “esta acción solidaria muestra también el compromiso social del alumnado de los talleres que se imparten en el Centro Municipal de Formación “Tetuán XIV” y del área de Empleo del Ayuntamiento de Castellón”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
  2. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  3. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  4. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  5. El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
  6. El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
  7. Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
  8. Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio

El PSPV insta a Carrasco a condenar las proclamas lanzadas durante la manifestación por Venezuela en Castelló

El PSPV insta a Carrasco a condenar las proclamas lanzadas durante la manifestación por Venezuela en Castelló

Regalos solidarios: cerámica pintada a mano para los niños ingresados en el Hospital General de Castellón

Regalos solidarios: cerámica pintada a mano para los niños ingresados en el Hospital General de Castellón

Furor por ser administrativo en el Ayuntamiento de Castelló: 2.099 aspirantes para 20 plazas

Furor por ser administrativo en el Ayuntamiento de Castelló: 2.099 aspirantes para 20 plazas

La banda de Castelló interpreta 'El cascanueces y el rey de los ratones' en el día de Reyes

La banda de Castelló interpreta 'El cascanueces y el rey de los ratones' en el día de Reyes

Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como "muerte violenta accidental" en Castelló

Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como "muerte violenta accidental" en Castelló

Castelló destinará 9,2 millones al cuidado del medio ambiente y al impulso de zonas verdes

Castelló destinará 9,2 millones al cuidado del medio ambiente y al impulso de zonas verdes

Miguel Poveda inaugura el año cultural en Castelló con un Palau de la Festa que roza el lleno

Miguel Poveda inaugura el año cultural en Castelló con un Palau de la Festa que roza el lleno

Compromís adverteix que Carrasco manté congelades per tercer any les ajudes a entitats socials

Compromís adverteix que Carrasco manté congelades per tercer any les ajudes a entitats socials
Tracking Pixel Contents