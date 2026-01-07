Castelló cierra una Navidad multitudinaria. ¿Qué te ha parecido? Estas son las cifras

Castelló cierra una Navidad multitudinaria con una agenda en la que el Ayuntamiento de Castelló ha programado 250 actos que han contado con una gran aceptación por parte de los castellonenses que han asistido a estos eventos.

La programación comenzó el pasado 5 de diciembre con el encendido de las luces en la plaza Mayor que ha supuesto 1,7 millones de led en 94 calles de la ciudad y con una inversión de casi 600.000 euros. El acto contó con la participación del grupo Velvet Candles que interpretó algunos de los villancicos más populares junto a invitados de la talla de Jaime Urrutia. El que fuera líder de Gabinete Caligari estuvo acompañado de Roberto Gil (Tennessee) y Dani Nel.lo (Los Rebeldes).

El tren turístico de la ciudad ha cerrado la campaña de Navidad con un balance muy positivo, superando los 4.000 pasajeros entre las distintas rutas programadas durante el periodo festivo. En total, 2.530 personas participaron en la ruta de las tardes, un recorrido especial por las luces de Navidad que permitió a vecinos y visitantes disfrutar de la iluminación ornamental instalada este año en los principales enclaves del casco urbano.

Por su parte, más de 1.500 personas disfrutaron de la ruta de la mañana, conocida como la Ruta Shopping, una iniciativa orientada a fomentar el comercio local del centro urbano durante la campaña navideña. A través de un recorrido específico por las principales zonas comerciales, el tren turístico facilitó el acceso a los comercios de proximidad, incentivando las compras en los establecimientos locales y contribuyendo a dinamizar la actividad económica del centro de la ciudad en unas fechas clave para el sector.

Tren turístico por Castelló. / Mediterráneo

El tren turístico ha estado operativo desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, con pases programados prácticamente todos los días a lo largo de este periodo. La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que “esta amplia disponibilidad ha permitido que miles de personas pudieran disfrutar de la experiencia en distintos momentos de las fiestas, consolidando al tren como una de las propuestas de ocio familiar más demandadas dentro de la programación navideña y como una herramienta eficaz de promoción turística”.

"El tren turístico volverá a ponerse en marcha el próximo mes de febrero, incorporando nuevas rutas y recorridos adaptados a otras temáticas y momentos del año. Desde la concejalía de Turismo seguimos trabajando para diversificar la oferta turística, desestacionalizar las visitas y seguir impulsando iniciativas que refuercen la imagen de la ciudad y apoyen al comercio y a la economía local durante todo el año”, ha afirmado Miralles.

"La ciudad se ha llenado de vida, de ilusión y de familias disfrutando juntas, lo que demuestra que Castellón se ha consolidado como un destino navideño de referencia en la provincia y en toda la Comunidad Valenciana”, ha dicho Miralles.

Cabalgata de los Reyes Magos

Por otro lado, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha recordado que “Castellón vivió una Cabalgata de Reyes Magos, en colaboración con la Junta de Fiestas, que llenó de ilusión y color las calles del centro de la ciudad. A pesar de la amenaza de lluvia, miles de familias acompañaron a Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, en un recorrido que recuperó la capitalidad festiva de Castelló y atrajo a asistentes de toda la provincia. Durante el desfile y la recepción en el Grau, la ciudad mostró su capacidad para acoger a un público numeroso y diverso, con una participación que superó las expectativas y convirtió la Cabalgata en uno de los actos más emblemáticos de estas Navidades”.

Cabalgata Reyes de Castelló, este martes. / Mediterráneo

Nochevieja multitudinaria

Selma ha resaltado asimismo que “el gran éxito de las actividades programadas en la Nochevieja tanto en la Puerta del Sol de Castellón como el Grao, con la participación de miles de personas, y el reparto de más de 4.000 bolsitas para dar la bienvenida al Año Nuevo con clementinas de Castelló. Una celebración que ha demostrado que “Castellón puede organizar celebraciones a la altura de grandes capitales, manteniendo al mismo tiempo su identidad propia y su sabor local”, ha asegurado la concejala de Fiestas.

Nadal de Circ

La concejala también ha querido poner de relevancia otras actividades, en este caso organizadas por la concejalía de Cultura, que dirige María España, como ha sido el ciclo Nadal de Circ, celebrado en la plaza Mayor, que registró llenos prácticamente en todos sus pases, mostrando el enorme interés del público por un espectáculo que combinaba acrobacias, humor y música en un formato accesible para toda la familia. A pesar de que el pase del día 4 tuvo que ser suspendido por motivos meteorológicos, la asistencia en el resto de funciones fue muy numerosa, convirtiendo este evento en uno de los grandes atractivos culturales de las Navidades en Castelló.

Nadal de Circ durante las fiestas de Navidad. / Mediterráneo

Experiencias inmersivas: bola de luz y videomapping

Por otro lado, la gran bola de luz instalada en la avenida de Lidón se convirtió en una de las grandes novedades de estas Navidades, con cuatro pases diarios completamente llenos que permitieron a los asistentes sumergirse en hologramas, efectos luminosos y música. Al mismo tiempo, el videomapping diario en la plaza Mayor registró una gran asistencia, ofreciendo espectáculos visuales que cautivaron a todos los espectadores y reforzaron la diversidad y el dinamismo de la programación navideña.