Castelló construirá nuevas plazas de párking en la estación: cuántas serán y dónde estarán

766.000 euros. Es la cifra que el Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Infraestructuras, ha incluido en el presupuesto municipal de 2026 para acometer la segunda fase de las obras del aparcamiento de Adif, junto a la estación de Renfe, una actuación que, una vez finalizada, supondrá una inversión global de aproximadamente 1.200.000 euros. Este proyecto permitirá continuar con la transformación urbana del entorno de la estación de tren y la ampliación de plazas de estacionamiento gratuitas.

Con esta segunda fase, el Ayuntamiento asegura la continuidad de las actuaciones previstas en la zona, que complementarán las obras recientemente ejecutadas y permitirán avanzar hacia un entorno más ordenado, accesible y seguro, con el objetivo de ofrecer en torno a 500 plazas gratuitas de aparcamiento una vez finalizado el desarrollo completo del proyecto.Sumando las 116 recién inauguradas, las 152 proyectadas para este año y las ya 232 existentes puestas en marcha con el actual equipo de gobierno en esta legislatura.

La inversión forma parte del presupuesto municipal para 2026, que asciende a 253.200.203 euros, garantizando así la continuidad del proyecto tras la reciente puesta en marcha de 116 nuevas plazas de aparcamiento, inauguradas el pasado 9 de diciembre y cofinanciadas junto a la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa, que aporta 481.000 euros.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destaca que esta nueva dotación presupuestaria «refuerza el compromiso que asumimos en 2023 con las vecinas y vecinos del entorno de la estación y del distrito oeste.

Una actuación estratégica

La primera edil subraya que «seguimos cumpliendo nuestra palabra, avanzando en un proyecto que llevaba años reclamándose y que hoy es una realidad gracias a una planificación responsable». Asimismo, ha insistido en que «mejorar la movilidad, dignificar los barrios y facilitar el día a día de nuestros vecinos son prioridades de este equipo de gobierno, y esta inversión garantiza que la transformación del entorno de Adif continúe durante 2026».

El proyecto global, con un presupuesto aproximado de 1.200.000 de euros, incluye, además del párking, la instalación de columpios en la zona del colegio Jaime I, la ampliación de las aceras y la mejora de las zonas verdes, contribuyendo a una renovación integral del entorno urbano y contará de nuevo con el apoyo de la Diputación a través del Plan Impulsa.