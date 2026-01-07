Castelló construirá nuevas plazas de párking en la estación: cuántas serán y dónde estarán
Infraestructuras destina 766.000 euros del presupuesto municipal a la segunda fase de las obras del aparcamiento gratuito en el distrito oeste dentro del plan integral de renovación del entorno urbano
766.000 euros. Es la cifra que el Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Infraestructuras, ha incluido en el presupuesto municipal de 2026 para acometer la segunda fase de las obras del aparcamiento de Adif, junto a la estación de Renfe, una actuación que, una vez finalizada, supondrá una inversión global de aproximadamente 1.200.000 euros. Este proyecto permitirá continuar con la transformación urbana del entorno de la estación de tren y la ampliación de plazas de estacionamiento gratuitas.
Con esta segunda fase, el Ayuntamiento asegura la continuidad de las actuaciones previstas en la zona, que complementarán las obras recientemente ejecutadas y permitirán avanzar hacia un entorno más ordenado, accesible y seguro, con el objetivo de ofrecer en torno a 500 plazas gratuitas de aparcamiento una vez finalizado el desarrollo completo del proyecto.Sumando las 116 recién inauguradas, las 152 proyectadas para este año y las ya 232 existentes puestas en marcha con el actual equipo de gobierno en esta legislatura.
La inversión forma parte del presupuesto municipal para 2026, que asciende a 253.200.203 euros, garantizando así la continuidad del proyecto tras la reciente puesta en marcha de 116 nuevas plazas de aparcamiento, inauguradas el pasado 9 de diciembre y cofinanciadas junto a la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa, que aporta 481.000 euros.
La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destaca que esta nueva dotación presupuestaria «refuerza el compromiso que asumimos en 2023 con las vecinas y vecinos del entorno de la estación y del distrito oeste.
Una actuación estratégica
La primera edil subraya que «seguimos cumpliendo nuestra palabra, avanzando en un proyecto que llevaba años reclamándose y que hoy es una realidad gracias a una planificación responsable». Asimismo, ha insistido en que «mejorar la movilidad, dignificar los barrios y facilitar el día a día de nuestros vecinos son prioridades de este equipo de gobierno, y esta inversión garantiza que la transformación del entorno de Adif continúe durante 2026».
El proyecto global, con un presupuesto aproximado de 1.200.000 de euros, incluye, además del párking, la instalación de columpios en la zona del colegio Jaime I, la ampliación de las aceras y la mejora de las zonas verdes, contribuyendo a una renovación integral del entorno urbano y contará de nuevo con el apoyo de la Diputación a través del Plan Impulsa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha