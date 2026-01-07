Castelló repara íntegramente la plataforma del TRAM por el centro: plazos de la obra, paradas que se suprimirán y desvíos alternativos

Castelló comenzará la semana que viene las obras de reparación de la plataforma del TRAM por el centro de la ciudad. Han pasado diez años desde que se puso este servicio en la capital de la Plana con plataforma reservada y el firme presenta mal estado así como problemas de resistencia especialmente en la zona de paradas y de frenada, es decir, dónde hace más esfuerzo el vehículo o en las zonas o por dónde circulan los camiones de reparto. Esta situación hizo que tanto el Ayuntamiento de Castelló como la Conselleria de Infraestructuras se plantearan reparaciones puntuales pero, al final, tras el análisis de la situación, han considerado que era más convenietne hacer un esfuerzo y renovar toda la plataforma de forma integral, según ha afirmado este miércoles la directora general de Infraestructuras, María José Martínez, en la presentación del proyecto en la plaza Cardona Vives.

image00001 / Toni Losas / Toni Losas

La responsable autonómica ha dicho que los trabajos afectan a la calle Zaragoza, plaza Cardona Vives, Gobernador, Escultor Viciano, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla y la avenida Rey Don Jaime. "Es una reparación integral y se quitarán los 13 centímetros que hay de adoquín más la arena que hay debajo y se sustituirá por un firme de aglomerado entre 13 y 17 centímetros según la zona. Es aglomerado que funciona mejor y ha avanzado, por lo que a la capa de rodadura se le dará un tratamiento texturalizado de adoquín y se pintará para mantener el aspecto de todo el centro histórico por lo que es un fime que funciona mejor pero que está integrado en el entorno", ha proseguido Martínez, quien ha destacado que el plazo de ejecución total desde el inicio, la semana que viene tras el inicio de la delimitación este miércoles, es de cinco meses y tiene una inversión de 1,3 millones con cargo a la conservación de infraesructuras de la Vicepresidencia tercera.

¿Cómo afectará al servicio y a los usuarios?

La obra se ha dividido en dos fases.

La primera terminará el 26 de febrero, antes de las fiestas de la Magdalena (ya que es una zona por la que pasará el Pregó). En esta primera fase se trabajará en la calle Gobernador, Escultor Viciano, Gasset, Puerta del Solol, Ruiz Zorrilla y la avenida Rey Don Jaime.

La segunda fase comenzará el 13 de abril, tras Semana Santa, y se ejecutará en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y Gobernador y se prevé terminar a finales de mayo o principios de junio.

En cuanto al servicio del TRAM y al usuario, en la primera fase el sentido de circunvalación entre la UJI y el Grau no se verá afectado. Afectará el sentido del Grau hacia la UJI que no podrá hacer el recorrido habitual y el desvío será por la avenida del Mar, Gobernador por el vial normal, avenida Casalduch y llegará por la ronda Mijares hasta la plaza de la Independencia donde se incorporará al recorrido normal. En esta primera fase quedan suprimidas tres paradas: la Puerta del Sol, rey Don Jaime y plaza Tetuán, desde la semana que viene y hasta el 26 de febrero.

Tras Magdalena, el tráfico del TRAM volverá a la normalidad hasta el inicio de la segunda fase, del 13 de abril.

En la segunda fase, tras Semana Santa, se actuará en la calle Zaragoza, plaza Cardona Vives y en un tramo de Gobernador El sentido del TRAM más afecado será de la UJI al Grau, que se desviará por la ronda Magdalena, plaza de las Aulas y Gobernador y se incorporará a la avenida dzel Mar. En el sentido Grau-UJI, circulará por la calle Gobernador y como esta parada estará reparada en la primera fase, el vehículo hará el recorrido por el centro.

Plano con las diferenes fases de las obras y vías alternativas. / Toni Losas

El tramo de la calle Colón, como está en buenas condiciones, no sufrirá reparaciones, según ha informado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

La primera edila ha destacado que se nota "la apuesta de la Generalitat Valenciana por Castellón". Carrasco ha agradecido la labor y el compromiso de la Conselleria de Infraestructuras por esta reparación íntegra de los tramos que estaban en malas condiciones. "El gobierno anterior durante ocho años miró para otro lado y nosotros hemos mirado por el mjeor momento y hemos hecho un análisis exhaustivo y se ha optado por esta reparación integral", ha continuado la alcaldesa, quien ha afirmado que el TRAM llegará a la playa antes de Pascua.

"Cumplimos con lo que prometemos a los castellonenses", ha dicho Carrasco. "Seguimos trabajando y esto es un ejemplo de colaboración isntitucional", ha proseguido la alcaldesa quien ha recordado la Cumbre de Infraestructuras que tuvo lugar a finales de 2025 en el Ayunamiento de la capital de la Plana.

Carrasco y martínez Mus, este miércoles, en la parada del TRAM de Cardona Vives. / Toni Losas

Por su parte, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha destacado la importancia de los trabajos del firme de la plataforma del TRAM y la coordinación de los trabajos entre la administración autonómica y el consistorio. "Las obras mejorarán la plataforma y trabajamos en la ampliación del TRAM a la playa, en vehículos ecológicos, que es lo que merece Castellón y son inversiones que a los ciudadanos no costará recusros propios porque la inversión es de la Generalitat valenciana", ha dicho.

Las autoridades, este miércoles. / Toni Losas

La ronda y el TRAM por el área metropolitana hacia Almassora y Vila-real

En cuanto al TRAM por el área metropolitana hacia Almassora y Vila-real, Martínez Mus ha dicho que se adjudicó ya el estudio previo informativo que está en redaccion y que tiene un plazo de 36 meses y luego "marcaremos el siguiente paso". El estudio contempla el ramal hacia Almassora y Vila-real y el tramo del TRAM hacia Benicassim "también está en redaccion el estudio informativo".

Sobre la ronda Oeste de circunvalación, "estamos cumpliendo los plazos y la conselleria está supervisando el proyecto que remitió el Ayuntamiento de Castellón para luego licitarlo. La previsión de la licitación de este proyecto es de antes del verano".