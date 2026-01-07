Compromís per Castelló demanda soluciones a la falta de calefacción en el CEIP Soler i Godes

Compromís per Castelló exige al Ayuntamiento, que lidera la alcaldesa, Begoña Carrasco, que actúe de manera inmediata para solucionar la falta de calefacción en el CEIP Soler i Godes. La coalición considera "totalmente inaceptable” la situación en plena ola de frío. La coalición nacionalista afirma que "el problema era conocido desde el mes de septiembre, pero el gobierno municipal no ha hecho nada para resolverlo".

“Es una auténtica vergüenza que el gobierno de Begoña Carrasco y del Partido Popular mantenga a niños y niñas del Soler i Godes sin calefacción con la ola de frío que estamos sufriendo estos días en Castelló”, ha afirmado el portavoz Ignasi Garcia. También ha recordado que se trata de una incidencia advertida hace meses y que la falta de respuesta “demuestra una absoluta dejadez hacia la educación pública”.

Recortes en educación

La coalición considera que este caso es un ejemplo más de la nula preocupación del Partido Popular por el día a día de los centros públicos y recuerda la falta de inversiones educativas desde que gobiernan. Tal como señala Garcia, el gobierno de Carrasco “ha dejado perder el programa Edificant”, pasando de cerca de 5 millones de euros destinados a reformar escuelas a solo 20.000 euros previstos para 2026, una cifra que evidencia la falta de trabajo y de reivindicación ante la Generalitat.

La coalición recuerda que no se ha impulsado ninguna nueva actuación educativa pese a que el Consejo Escolar Municipal ha señalado como prioritarios centros como el Bisbe Climent, Cervantes, Sant Agustí, Jaume I, Mestre Armelles, Carles Selma o Sant Marcos, que necesitan reformas integrales.

A ello se suma que continúan pendientes infraestructuras educativas clave, como el nuevo instituto de la zona de Cremor o los conservatorios municipales, mientras que de la ampliación del IES Vicent Castell solo se ha formalizado la cesión del terreno.

"No es un hecho aislado"

Compromís reitera que la falta de calefacción en el Soler i Godes “no es un hecho aislado”, sino la consecuencia “de un modelo de gestión marcado por la desidia y la falta de planificación”. Por ello, exige una solución inmediata al problema de la calefacción y un cambio de rumbo en la política educativa del gobierno de Carrasco, que garantice unas condiciones dignas en los centros públicos de la ciudad.