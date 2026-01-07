La artista Elisa Chiva da vida al cartel del Carnestoltes 2026 del Grau de Castelló

El Grau de Castelló se prepara para celebrar el Carnestoltes 2026, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de febrero. La artista Elisa Chiva Edo es la encargada del cartel oficial de esta nueva edición, con una obra titulada Del Mar a la Festa.

La ganadora ha sido recibida en la tenencia de alcaldía del Grao por la teniente de alcalde, Ester Giner, y el concejal de Juventud, Cristian Ramírez, quienes han querido felicitarla personalmente por su trabajo y por representar, a través de su diseño, la esencia marinera y festiva del distrito.

En esta línea, Giner ha subrayado que “Carnestoltes es una de las celebraciones más queridas por nuestros vecinos, vecinas y visitantes, y este cartel nos invita a sentir la ilusión de esos días en los que el Grau se llena de música, disfraces y de vida”.

Además, la edil ha destacado la importancia de fomentar la participación de jóvenes talentos en iniciativas culturales como esta, que “ponen en valor el arte local y el compromiso creativo de nuestra juventud”.

Vínculo con el mar

La artista ha explicado que la obra “refleja el vínculo del Grau de Castelló con el mar y todo lo que representa: la pesca, la tradición y la vida que gira en torno a él”.

El edil de Juventud, Cristian Ramírez; la artista Elisa Chiva, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner. / Mediterráneo

En el cartel, el rey Carnestoltes aparece representado como el dios del mar que llega de fiesta al Grau. Además, el diseño se complementa con el emblemático pez del Grao, que, en lugar de lanzar agua, inunda el distrito marítimo de color, alegría y confeti.

Diseño industrial

Elisa Chiva Edo es graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, y actualmente está finalizando el Máster en Diseño y Fabricación. Trabaja en un estudio de diseño donde desarrolla su pasión por el diseño y da forma a nuevas ideas.

Novedades

La nueva edición viene cargada de novedades. A partir del 8 de enero se abre el plazo de inscripción del concurso de carrozas, que permanecerá abierto hasta el próximo 16 de enero a las 14:00 h, así como la publicación de las bases del concurso de disfraces. Ambos documentos estarán disponibles en la página web www.carnestoltesdelgrau.com.

La principal novedad de este año es el incremento de los premios del concurso de disfraces. Además, las personas premiadas deberán conservar los disfraces para una posible exposición durante el Carnaval de 2027 de los disfraces ganadores del Carnaval 2026.