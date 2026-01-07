Frío intenso en las aulas de dos colegios de Castelló: el motivo por el que se imparten las clases a 2 y 6 grados y la respuesta del Ayuntamiento

El alumnado de dos colegios de Castelló, el CEIP Soler i Godes y el CEIP Isabel Ferrer (edificio de Primaria) se ha encontrado este miércoles con unas aulas sin calefacción, lo que ha provocado que los niños hayan tenido que acudir a clase con gorros, bufandas y prendas de abrigo con el fin de soportar los 6 grados y los 2 grados de temperatura, que, según los progenitores, hacía en ambos colegios respectivamente a primera hora de la mañana.

En el caso del colegio Soler i Godes, un comunicado de la Asociación de Familias remitido a los padres, que se han puesto en alerta, ha afirmado que desde el centro les habían comunicado que el Ayuntamiento les había transmitido que habían intentado reparar desde octubre la calefacción sin conseguirlo y que la situación no era sostenible con 6 grados de temperatura.

En este sentido, fuentes del Ayuntamiento de Castelló han explicado a este periódico que desde el Negociado de Educación del Ayuntamiento de Castelló estaban informados del problema de la calefacción del centro Soler i Godes. No obstante, y con motivo de los diversos correos electrónicos recibidos en el consistorio en relación a este asunto, ese miércoles han vuelto a mantener una reunión con el responsable municipal de mantenimiento de centros escolares y con la empresa adjudicataria del contrato, quienes les han informado que la caldera del centro tuvo un problema con el quemador y la empresa de mantenimiento intentó en su momento repararlo, pero por diferentes problemas técnicos esto no fue posible. En ese mismo momento, por la empresa de mantenimiento, se solicitó el quemador nuevo para su sustitución, pero dicha pieza no se encontraba en stock y se está a la espera de recibir la misma desde la empresa fabricante.

Si bien este quemador se ha retrasado más de lo debido, el Ayuntamiento ha comunicado que espera que llegue esta misma semana, por lo que nada más esté aquí se procederá a su instalación.

El consistorio ha lamentado profundamente la situación que ha provocado dicha avería y ha asegurado que desde el primer día en que se tuvo conocimiento de la avería, "estamos insistiendo en la sustitución de la pieza indicada".

Arbitrar medios de forma urgente

El Ayuntamiento de Castelló está trabajando en darles una solución desde que es conocedor del problema pero esta "está tardando más de lo que se esperaba y por eso se van a arbitrar medios urgentes para que los niños mañana desde primera hora tengan calefacción, y mientras se está a la espera de la llegada de la pieza que falta, previsiblemente esta misma semana".

En cuanto al colegio Isabel Ferrer, las mismas fuentes municipales han destacado que su problemática también se ha tratado en la reunión con los responsables de mantenimiento que se ha celebrado este miércoles. En este caso, la falta de calefacción de hoy no se debe a la falta una pieza como en el anterior caso, si no al mecanismo de programación de la calefacción. El temporizador ha estado apagado durante 15 días por las fiestas de Navidad y al no activarse ayer, el mecanismo no ha arrancado con facilidad, "por lo que este jueves tiene que estar solucionado el problema".

Por su parte, Compromís per Castelló pide soluciones para que se arregle el problema de la falta calefacción en el colegio Soler i Godes.