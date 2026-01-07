El PSPV de Castelló exige el informe sobre el refuerzo de la vigilancia de la Policía Local en el Grau

El grupo municipal socialista de Castelló ha reclamado de nuevo al gobierno municipal de Castelló un informe sobre el presunto refuerzo de la vigilancia de la Policía Local en el distrito marítimo del Grau. La formación ha señalado que ha pasado más de un mes sin respuestas por parte de PP y Vox, “que ya sabemos que son especialistas en la propaganda”, según apunta Mary Carmen Ribera, concejala del PSPV.

Los socialistas recuerdan que esta información se solicitó el pasado 1 de diciembre tras anunciarse a mediados de noviembre desde el ayuntamiento que se iban a coordinar medidas extraordinarias de seguridad destinadas a reforzar la vigilancia en el Grau tras los robos producidos en la zona, en especial en comercios.

Cara a la galería

Mary Carmen Ribera ha recalcado que los concejales de Seguridad, Antonio Ortolá; Comercio, Alberto Vidal, y del Grau, Ester Giner, “tuvieron mucha prisa en hacerse una foto de cara a la galería, anunciando un presunto plan de seguridad del que seguimos sin tener dato alguno”. Entre las medidas de ese plan, estaba poner en marcha puntos estáticos de seguridad y reforzar las patrullas, “pero a fecha de hoy no sabemos nada”.

La edil socialista de Castelló, Mary Carmen Ribera. / Mediterráneo

La concejala socialista ha señalado además que “la foto se la hicieron justo un día después de que desde el PSPV denunciásemos las quejas de los vecinos y vecinas por la sensación de inseguridad que se vivía a consecuencia de del aumento de acciones vandálicas en locales y comercios del Grau”.

Propaganda y postureo

Como destaca Ribera, “estamos ante un ejemplo más de lo que es el gobierno municipal de Begoña Carrasco: mucha propaganda y postureo y promesas incumplidas”.

Ribera recuerda en este sentido que el Partido Popular, durante la campaña electoral de 2023, “anunció más agentes de Policía Local para el Grau, más presencia por la noche y la apertura de la Tenencia de Alcaldía las 24 horas del día, pero la realidad es que no ha cumplido nada y se ha reído de los graueros y las graueras”.