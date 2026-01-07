Testigo de excepción de más de medio siglo de historia de Castelló: "Hemos sido un lugar de encuentro para generaciones"

Para una ciudad como Castelló se trata de un nombre que forma parte de su pasado y su presente. Desde hace más de medio siglo, en el ir y venir habitual de la calle Mayor, los vecinos siempre han encontrado un momento para detenerse en este quiosco y comprar el diario del día o preguntar por una revista.

Este quiosco, fundado hace 55 años por Mario Alba y su esposa, Rosa María, como explica una de sus actuales propietarias, su hija Rosa, "ha sido un lugar encuentro para generaciones de castellonenses". "Los niños que antaño venían de la mano de sus abuelos para comprar un tebeo, ahora son adultos que regresan en busca del periódico o de alguna revista", afirma.

En el Mercado Central

Rosa Alba, junto a su hermano Miguel, se encarga de gestionar las dos tiendas que, con el nombre de Prensa y Revistas Mario, actualmente ofrecen servicio bajo el nombre de Mario. Una es la de la calle Mayor, mientras que la otra subió su persiana en el Mercado Central a principio de los años 80, en el callejón que comunica la plaza Mayor con Santa Clara.

Pero la historia de esta tienda de venta de periódicos arrancó en la Magdalena de 1970. Una fecha bien señalada. Entonces, estaba en la esquina de la calle Enseñanza con Mayor, después de que Mario Alba lograra el traspaso de la antigua relojería Cinto.

Crecer entre periódicos

"Miguel y yo crecimos rodeados de periódicos y revistas", rememora Rosa. Como recuerdo curioso, explica que las vecinas que acudían al quiosco "escondían a mi hermano entre cajas y pilas de devoluciones de diarios, mientras mis padres seguían atendiendo a los clientes". Eso habla de los comienzos humildes del negocio.

"Apenas teníamos para ofrecer seis periódicos, seis revistas y un par de tebeos diarios. En aquella época, las cabeceras más demandadas eran Mediterráneo, Diario Pueblo, Arriba y La Vanguardia, además del Marca. Algunos ejemplares llegaban incluso con un día de retraso, una circunstancia habitual en aquellos años", apunta la actual propietaria.

En la actualidad, en sus estanterías se puede encontrar ejemplares de publicaciones extranjeras como Charlie Hebdo o Le Monde Diplomatique.

Recuerdo de días señalados

En su condición de punto de referencia para los castellonenses, muchos vecinos se acercaban a Mario para comprar el periódico del día de su boda o del nacimiento de sus hijos. "Venían con la intención de conservar en papel un recuerdo de lo sucedido en Castelló y en el mundo", asegura Rosa. En todas estas décadas, como destaca su propietaria, el quiosco de Mario "ha sido testigo de acontecimientos que han marcado la historia del país como la muerte de Franco".

Además, afirma que los años de la Transición "fue una época gloriosa para la prensa escrita con la aparición de revistas como Interviú o Cambio 16". "Lo mejor de estos años ha sido nuestra clientela. Destacan por su fidelidad, lo que supone el mayor reconocimiento", concluye Rosa.