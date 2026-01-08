Castelló cierra el 2025 con el paro más bajo de los últimos 17 años, con 11.306 personas demandantes de empleo, por lo que la capital de la Plana no registraba una cifra de paro tan baja desde octubre de 2008 (10.458 demandantes de empleo), según ha afirmado la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco. De esta forma, y en comparación con el año anterior, el paro ha descendido en 784 personas lo que supone una reducción del 6,48% y son 104.833 personas las afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Unos resultados históricos que reflejan "la apuesta decidida del equipo de gobierno local por situar el empleo como eje central de la acción municipal, con políticas útiles, cercanas y orientadas a mejorar la vida de la ciudadanía desde el inicio del mandato", ha dicho la primera edila.

"No podíamos empezar mejor el año que con unos datos que confirman la tendencia a la baja de la tasa de desempleo y con la cifra de afiliación a la Seguridad Social más alta desde 2003. No obstante, no podemos ser triunfalistas mientras continúe habiendo personas paradas en nuestra ciudad, por ellos vamos a seguir activando políticas que posibiliten su inserción en el mercado laboral, apostando por la igualdad de oportunidades”, ha destacado.

Hay que recordar que durante 2025, el Ayuntamiento de Castelló ha impulsado los programas de Taller de Empleo, Escuela Taller, Acción Inserta y Talento Joven, que han permitido la contratación directa de 148 personas desempleadas, con una inversión superior a 3.600.000 de euros, en especialidades con alta demanda laboral. Además, se ha consolidado el exitoso programa de Formación la la Carta que ha impulsado los Cursos de Formación a la Carta en una apuesta por un modelo de colaboración público-privada diseñado para responder de manera ad hoc a las necesidades reales del tejido empresarial local.

Dentro de esta línea de actuación, uno de estos cursos formativos ha estado dirigido específicamente a personas con discapacidad, en colaboración con COCEMFE y empresas locales. Esta iniciativa ha permitido inserciones laborales inmediatas, con contrataciones que se han producido apenas 11 días después de finalizar la formación. “Una muestra del compromiso municipal con un empleo inclusivo y con la igualdad de oportunidades", ha proseguido Carrasco.

Presupuesto 2026 y III Plan Estratégico de Empleo 2026-2029

Hay que recordar que el presupuesto municipal de 2026 contempla una partida de 5.861.500 euros para seguir favoreciendo la inserción laboral con programas pioneros y la formación a la carta.

En este contexto, el Ayuntamiento está elaborando ya el III Plan Estratégico de Empleo 2026-2029, con la participación de los agentes del territorio y permitirá seguir avanzando en políticas de empleo eficaces, consensuadas y orientadas a resultados, con el objetivo de consolidar el cambio y seguir generando oportunidades para Castelló.