Castelló se convertirá en el referente de la moda a nivel internacional en mayo

Castelló se convertirá los días 28, 29 y 30 de mayo en la capital de la moda internacional con la celebración del evento MODAVISIÓN Castellón 2026 que se presentarará este sábado en la calle Alloza de 17.00 a 19.00 horas y que está organizado por la concejalía de Comercio y Consumo en colaboración con Somnis Events.

El evento para dar a conocer MODAVISIÓN rompe con el formato tradicional de desfile para trasladar la moda al espacio cotidiano ya que los comercios dejan de ser un mero fondo para convertirse en parte activa de la experiencia.

Durante la actividad, modelos que inicialmente aparecerán como maniquíes en escaparates, entradas de comercios y mobiliario urbano cobrarán vida de manera progresiva, sorprendiendo a peatones y visitantes y este céntrico vial se transformará en una pasarela urbana viva, sin barreras ni escenarios convencionales, integrando al público en la experiencia y generando tránsito peatonal y actividad económica.

La iniciativa contará con la participación de diseñadores vinculados a MODAVISIÓN, como Pedro Salero y Jaime Piquer, junto a referentes de la moda de Castellón como Higinio Mateu y Adelina Vargas, reflejando la diversidad creativa y el talento asociado al evento y la firma Félix Ramiro participará como protagonista de la moda masculina, aportando una imagen contemporánea y elegante, alineada con los valores de innovación del proyecto.

"Ciudad activa y creativa"

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que “esta acción persigue reforzar la imagen de Castellón como una ciudad activa, creativa y comprometida con su tejido comercial, al tiempo que impulsa nuevas formas de relacionar la moda, la cultura y la ciudadanía. Queremos que el comercio local deje de ser un mero espectador y se convierta en protagonista, formando parte de una experiencia abierta, sorprendente y pensada para todos los vecinos y visitantes”.

Vidal ha subrayado además que “iniciativas como esta generan contenido audiovisual y mediático que contribuye a la proyección turística y cultural de Castellón a nivel nacional e internacional, posicionando a nuestra ciudad como un referente en creatividad, innovación y dinamización urbana. Se trata de convertir la ciudad en un espacio vivo donde la moda, la cultura y el comercio local se encuentran, creando experiencias que sorprenden, atraen y conectan con la ciudadanía de manera directa y participativa”.

En esta iniciativa colabora la asociación Espai Comercial, que agrupa a numerosos comercios del centro de Castellón. Su presidenta, Charo Brocal, ha valorado “esta propuesta como muy positiva para la ciudad y el comercio de la ciudad ya que esta iniciativa permite generar experiencias urbanas innovadoras que integran la moda en la vida cotidiana”.