Ayuntamiento
Castelló vuelve a la normalidad tras una Navidad multitudinaria
Operarios municipales se afanan en retirar los adornos de estas fiestas
Castelló vuelve poco a poco a la normalidad tras los días en los que ha celebrado por todo lo alto las fiestas de Navidad a través de una programación de 250 actos que comenzó el 5 de diciembre con el encendido de las luces.
Los operarios municipales se afanan en recoger los adornos navideños de la vía pública y en las diversas plazas donde han estado ubicados durante 15 días y los responsables de las luces festivas también se encargarán de retirarlas en los próximos días. Este periódico pudo ver cómo los funcionarios del departamento de servicios públicos se hácían cargo de figuras navideñas como los camellos ubicados en la plaza Cardona Vives.
En estos días, ya no habrá belén junto a la concatedral de Santa María, ni carrusel en la plaza Mayor ni mercadillos tradicionales, retirados tras la Navidad. El tren turístico, una de las principales atracciones de las fiestas ha registrado 4.000 viajes. Además, la Puerta del Sol se llenó de castellonenses para despedir el año y el Ayuntamiento de Castelló repartió, el día 31 de diciembre, 4.000 bolsitas con gajos de mandarina para Nochevieja.
La cabalgata de los Reyes Magos junto a las actuaciones de Nadal de Circ han sido otra de las iniciativas más multitudinarias de estas fiestas en Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
- Fallece Eduardo Mas, reconocido periodista y festero de pro en Castelló