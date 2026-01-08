Compromís reclama a Carrasco una fecha definitiva para la entrada de los servicios municipales al edificio de Borrull

Compromís por Castelló ha exigido al gobierno de Begoña Carrasco que dé de una vez por todas una fecha concreta para la entrada de los servicios municipales en el edificio de la plaza Borrull y que aclare qué departamentos se trasladarán. La coalición denuncia que, tras más de un año de promesas incumplidas, el gobierno municipal sigue sin ofrecer ningún calendario ni información clara sobre el uso real de un edificio ya rehabilitado.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que “la señora Carrasco y el Partido Popular prometieron que los servicios municipales entrarían en Borrull por Navidad de 2024, pero la realidad es que ya ha pasado la Navidad de 2025 y seguimos exactamente igual: sin fecha y sin saber qué servicios irán”. Por ello, Garcia ha remarcado que “exigimos que se nos diga de una vez por todas cuándo se abrirá Borrull y qué departamentos municipales ocuparán este espacio”.

Desde Compromís subrayan que el edificio de Borrull es una apuesta estratégica para concentrar servicios públicos en un único espacio y dejar atrás alquileres innecesarios. La formación recuerda que el edificio quedó vacío en el año 2006, con la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, y que durante años el Partido Popular no fue capaz de darle ningún uso. “Ocurrió con Borrull y también con el antiguo edificio de Hacienda, que solo se recuperó con la llegada de los gobiernos progresistas a partir de 2015”, ha recordado Garcia.

Compromís defiende que el edificio de Borrull debería acoger los servicios sociales municipales, en coordinación con los servicios sociales de la Generalitat, con el objetivo de centralizar la atención social en un único espacio público. De este modo, una persona podría realizar en un mismo lugar trámites relacionados con los servicios sociales de distintas administraciones, de forma más sencilla, accesible y eficiente.

Además, la coalición destaca que se trata de un edificio muy bien comunicado, con conexión directa con autobuses interurbanos procedentes de municipios como Vila-real, Burriana, Almassora o el Grau, así como con líneas de autobús urbano, parada del TRAM, aparcamientos y servicio de BiciCas.

Por todo ello, Compromís insiste en que ya no valen más excusas ni anuncios vacíos. “Han mentido con las fechas y han incumplido su palabra una vez tras otra. Lo que toca ahora es dar una fecha clara de entrada en Borrull y explicar qué proyecto real tiene el gobierno de Carrasco para este edificio”, ha concluido Ignasi Garcia.