¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?

Por el momento, hay 150 de estos recipientes

Contenedores negros en la plaza Cardona Vives, este miércoles.

Contenedores negros en la plaza Cardona Vives, este miércoles. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las calles del centro de Castelló cuentan desde hace unos días con unos nuevos inquilinos que han llamado la atención a la ciudadanía. Se trata de unos contenedores de color negro que el Ayuntamiento de Castelló ha instalado en las calles del centro y en dos viales del Grau y que, por el momento, la cifra asciende a 150, según han confirmado fuentes municipales al periódico Mediterráneo.

Pero, ¿que son y para qué sirven estos recipientes? Son de carga trasera para una mayor comodidad a la hora de transportarlos por parte de los nuevo vehículos que incorpora la nueva contrata del servicio de recogida de basura y sustituyen a los contenedores verdes (fracción resto, es decir para tirar los residuos que no son susceptibles de depositar en los contenedores de reciblaje distribuidos también en la ciudad). Si bien ahora se han colocado 150 en el centro, la idea es que también se coloquen en el resto de Castelló aunque estos serán de carga lateral derecha, atendiendo también a la facilidad para vaciarlos.

Recipientes negros en el centro de Castelló.

Recipientes negros en el centro de Castelló. / Toni Losas

Este cambio obedede a las primeras acciones que la nueva adjudicataria de la limpieza está llevado a cabo y que también incluirá el cambio de la flota. Así, el concejal de Servicio Públicos del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, ha destacado "el trabajo del equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Begoña Carrasco para mejorar este servicio de recogida de basura con el fin de tener una ciudad más limpia". Toledo ha recordado que este contrato supone un aumento de cuatro millones al año y está adjudicado para los próximos 15 años.

"El equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Begoña Carrasco sigue trabajando para mejorar este servicio de recogida de basura con el fin de tener una ciudad más limpia"

Sergio Toledo

— Concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Castelló

El edil también ha destacado que a finales de año se colocarán los nuevos contenedores inteligentes que conllevarán su apertura con la tarjeta ciudadana y que permitirán acumular descuentos para la tasa de la basura.

