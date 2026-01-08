Fiestas de la Magdalena
José Vicente Ramón Moreno, Alcaid de la Host del Castell Vell 2026 de Castelló
El acto oficial de nombramiento será el 14 de febrero en el hotel Interlier Rosa
Los miembros de la Host del Castell Vell de Castelló, que preside Ángel Martínez, han nombrado por unanimidad a José Vicente Ramón Moreno, gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, Alcalid 2026, según han informado fuentes de la entidad festiva. Como cada año, la Host del Castell Vell nombra a una persona relevante con esta distinción que también han ostentado, en los últimos años, el mago Yunke (2024) o el cronista de la Ciudad, Tonico Gascó (2025).
El acto de presentación oficial y proclamación del nuevo Alcaid será en el transcurso de la cena de gala que la entidad celebrará en los salones del hotel Interlier Rosa el 14.00 de febrero a las 21.00 horas.
Hay que recordar que la figura del Alcaid en la Edad Media, era la de guardar un castillo o fortaleza.
