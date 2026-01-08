Mano dura contra los usuarios infractores de patinetes en Castelló: 45 multas en 15 días y los motivos

El Ayuntamiento de Castelló aplica mano dura contra los usuarios de patinetes que no cumplan la ordenanza municipal, desde su entrada en vigor, el pasado 26 de diciembre.

En 15 días el número de sanciones por parte de la Policía Local ha sido de 45 con el fin de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de hacer caso a las normas aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Castelló: Velocidad máxima de 25 km/h, obligación de un certificado de circulación, edad mínima de 15 años para su utilización, uso obligatorio del casos, prohibición de circular con tasas de alcohol superiores a la normativa de tráfico y bajo los efectos de las drogas, obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil, prohibición del uso del teléfono móvil y auriculares así como que vaya más de una persona, prohibido circular por aceras, uso de luces, timbre, sistema de frenado y por la noche habrá que utilizar refrectantes y circular por determinadas vías.

La normativa que deben cumplir los usuarios en Castelló. / Mediterráneo

Así, los agentes han detectado diversas infracciones relacionadas principalmente con la circulación indebida por aceras y zonas peatonales, el uso del teléfono móvil durante la conducción, el transporte de más de una persona en el mismo patinete, la utilización de auriculares, el incumplimiento de las normas de circulación o la ausencia de elementos de seguridad obligatorios, como el alumbrado o el casco. Desde la Policía Local se recuerda que el cumplimiento de estas normas es fundamental para prevenir accidentes y mejorar la seguridad en la vía pública, por lo que el objetivo principal de este control es incrementar la seguridad vial, reducir conductas de riesgo y garantizar una convivencia segura entre peatones, usuarios de patinetes y el resto de vehículos que circulan por la vía pública.

La Policía Local ha intensificado los controles en diferentes puntos del municipio, especialmente en aquellas zonas con mayor tránsito de personas durante el periodo navideño. Estas actuaciones han tenido un marcado carácter preventivo y pedagógico, centrado no solo en la vigilancia y sanción de infracciones, sino también en la información directa a los usuarios sobre las normas vigentes, con el fin de favorecer una correcta adaptación a la nueva ordenanza y promover hábitos de conducción responsables y respetuosos.

Una usuaria de patinete circula por un carril bici en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado que “estamos aplicando la ordenanza desde una perspectiva claramente didáctica, priorizando la información y la concienciación para que los usuarios conozcan en detalle la nueva normativa y entiendan la importancia de cumplirla”. En este sentido, Ortolá ha señalado que “se está realizando un importante esfuerzo por parte de la Policía Local para explicar sobre el terreno qué está permitido y qué no, resolviendo dudas y advirtiendo de aquellas conductas que pueden suponer un riesgo tanto para los propios usuarios de patinetes como para el resto de ciudadanos”.

Asimismo, el concejal ha remarcado que “la concienciación es clave para mejorar la seguridad vial y la convivencia en el espacio público”, subrayando que “el uso de patinetes eléctricos debe realizarse siempre de manera responsable, respetando las normas de circulación y utilizando los elementos de seguridad obligatorios”. Ortolá ha añadido que “las infracciones que suponen un peligro evidente no pueden quedar impunes, ya que la seguridad de peatones y conductores debe ser siempre una prioridad”.

En cuanto a la obligatoriedad de circular por vías determinadas, tienen que hacerlo por vías ciclistas, carril bici en aceras, ciclocalles y vías a 30 km/h, calles residenciales de plataformas únicas y calles peatonales a una velocidad menor de 10 km/h. Está prohibido circular por aceras, la ronda de circulación, avenida del Mar, avenida Hermanos Bou y el Camó La Plana en su tamo de conexión entre la ronda y el Grau. Además, los patinetes pueden estacionar en los lugares destinados para este tipo de vehículos o en las zonas de aparcamiento para bicicletas.