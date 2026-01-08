El PSPV de Castelló dice que Carrasco "solo se hace fotos y deja sin calefacción a decenas de estudiantes"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha calificado de “inaceptable el abandono del gobierno de PP y Vox a decenas de estudiantes de la capital de la Plana, que tuvieron que regresar a clase ayer con temperaturas gélidas en centros como el colegio Soler i Godes, donde llevan meses con la calefacción estropeada sin que la señora alcaldesa se haya preocupado por darle una solución”. Una situación que, según ha publicado este jueves Mediterráneo, ya se ha solucionado, al igual que en el colegio Isabel Ferrer.

José Luis López, portavoz adjunto del PSPV, considera una burla “que salga ahora el portavoz del gobierno y actual responsable de Educación, el señor Vicent Sales, diciendo que eran conocedores de la situación y que estaban pendientes de una pieza que, vaya casualidad, dice que les llegó ayer por la mañana tras meses de espera”.

Para el concejal socialista, “es de vergüenza el abandono al que someten a los centros educativos de la ciudad, porque al Soler i Godes se unen otros como el Isabel Ferrer, que también tuvieron que recomendar a las familias que llevasen bien abrigados a sus hijos e hijas por no tener operativa la calefacción”.

Esta situación “refleja a la perfección lo que es el actual gobierno municipal que lidera Begoña Carrasco, una alcaldesa que se preocupa solo de su imagen, de mover selfies en las redes sociales institucionales, de cuidar únicamente la plaza Mayor, de subirnos la presión fiscal con el basurazo de Carrasco y de tener abandonados tanto los barrios como la educación pública”.

Al respecto, López ha recordado que, nada más llegar PP y Vox a los gobiernos municipal y autonómico “ya vimos cuál era su hoja de ruta sobre las necesidades educativas de Castelló: eliminar el Pla Edificant y dejar sin efecto los acuerdos para actuar urgentemente en colegios como el Antonio Armelles, Obispo Climent, Cervantes, San Agustín y Carles Selma, además de la urgente necesidad de actuaciones en el patio del colegio Jaime I, el proyecto paralizado del propio Soler i Godes o el nuevo instituto Crèmor. A fecha de hoy, “la única verdad es que tenemos a una alcaldesa más preocupada por su imagen y por defender las siglas de su partido que por dar la cara por los vecinos y vecinas de Castelló”.