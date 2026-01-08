Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solucionado el problema de falta de calefacción en los dos colegios de Castelló

La caldera del Soler i Godes ya funciona y los niños del Isabel Ferrer también disfrutan de buena temperatura en las aulas pese a que en este centro hay otras dependencias con radiadores

Imagen de un calefactor.

Imagen de un calefactor. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El alumnado de los colegios Soler i Godes e Isabel Ferrer ya asisten a clase con calefacción. Tras las quejas de este miércoles de los padres por la falta de adecuación de los dos centros ante las bajas temperaturas, tal y como ha publicado este diario, el Ayuntamiento de Castelló se ha apresurado a dar una solución y este jueves las instalaciones ya cuentan con las calderas en funcionamiento.

En el caso del Soler i Godes, la pieza qua hacía falta ya se ha colocado a primera hora de esta mañana después de que llegar ayer y, con respecto al Isabel Ferrer, el concejal delegado de Educación, Vicent Sales, se ha trasladado junto a técnicos municipales hasta este colegio donde el problema de falta de calefacción se ha solucionado en una zona del centro y todas las clases cuentan con calefacción. No obstante existe otra parte del CEIP donde se encuentran los despachos, la sala de profesores, el aula de informática o la de usos múltiples que tienen radiadores porque está pendiente la llegada de una pieza que dará servicio a la instalación que calienta esta zona. Sin embargo, para estos espacios, el Ayuntamiento de Castelló ha habilitado radiadores.

Otro de los colegios que ayer a primera hora no contaba con calefacción era el Bernat Artola pero alrededor de las 11.00 horas ya se dio solución a esta situación.

