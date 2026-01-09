Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas

Una vez abonado el recibo de la basura de 2025, que ha supuesto doblar la cantidad con respecto al 2024 debido al basurazo, los castellonenses se enfrentan ahora al pago de la tasa del ejercicio 2026 que tendrá una reducción del 30% o el 50% si los castellonenses han acudido a depositar sus enseres a los ecoparques, tanto al fijo como a los móviles durante el pasado año.

Una medida que ha venido para quedarse, al menos por el momento, ya que el Ayuntamiento de Castelló, cuyo pleno aprobó en diciembre un aumento de la tasa del 4% para 2026, la mantiene para el 2027. De esta forma, los vecinos que quieran descontar entre el 30% (hasta seis viajes) y el 50% (siete o más) en la tasa de la basura del año que viene deberán seguir yendo a los ecoparques distribuidos por la ciudad, a reciclar. Los castellonenses tienen todo el año para llevar a cabo este cometido.

Ecoparque móvil móvil, este jueves, en la plaza Primer Molí de Castelló. / ERIK PRADAS

Igualmente, los vecinos podrán descontar reciclando en los contenedores inteligentes que se pondrán en marcha a finales de este año en Castelló y al que podrán acceder con la tarjeta ciudadana. El uso de este recipiente premiará a quien más recicle, introduciendo así un sistema de bonificaciones que incentiva el comportamiento responsable, que es lo que pretende el actual equipo de gobierno.

Con respecto a los inquilinos, el consistorio amplía el plazo hasta el 1 de marzo para acreditar sus visitas al ecoparque, siendo válidos todos los viajes que hayan realizado dentro del 2025 y hasta el 1 de marzo de 2026, de cara al pago de la tasa de la basura de este año.

Otro detalle del ecoparque móvil. / ERIK PRADAS

Hostelería

Además, el Ayuntamiento también mantiene en 2026 la suspensión de la tasa de las terrazas (por tercer año consecutivo) para dar un balón de oxígeno a los bares, restaurantes y cafeterías, afectados por las obras de la zona de bajas emisiones, garantizando así la continuidad del servicio de terraza que mantiene una ciudad viva e impulsa la economía local.

Del mismo modo, el consistorio de la capital de la Plana implanta bonificaciones, también para el 2026 (de hasta el 20%), para las empresas que gestionen sus propios residuos y puedan acreditarlo antes del 31 de marzo. Otras medidas para descontar el importe de la tasa de la basura son una reducción del 3% adicional por domiciliar el recibo o las cuotas superreducidas para las familias numerosas, según informaron fuentes municipales al periódico Mediterráneo.