Todos los detalles del nuevo mercado provisional de Castelló: 41 puestos, bar y quiosco

El nuevo mercado provisional de la plaza Santa Clara al que se trasladarán los comerciantes del Mercado Central durante las obras de reforma contará con 41 puestos, bar y un quiosco en 1.578 metros cuadrados. Además, cada local estará dotado de fregaderos acero inoxidable, también incluirá la utilización de cerámica gracias a la instalación de mostradores de porcelánico compacto y el recinto contará con seis accesos incluyendo uno para carga y descarga. Así lo ha confirmado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha visitado las instalaciones cuyos trabajos de contrucción encaran ya su recta final. La primera edila ha estado acompañada por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo. Una visita en la que también ha estado presente el gerente del Mercado Central, José Luis Hernández, además de diferentes técnicos municipales del área de Urbanismo e Infraestructuras y responsables de la empresa adjudicataria.

Carrasco durante la visita al interior del recinto provisional este viernes. / Mediterráneo

Carrasco ha recordado “este es un proyecto de ciudad y de legislatura en el que estamos yendo de la mano de los vendedores del Mercado desde el principio. Y lo hacemos basándonos en el diálogo y la escucha activa para ir planificando todas las fases de la realización de esta reforma, a través de una comisión bilateral constituida con los vendedores para hacer seguimiento y abordar las diferentes necesidades y sugerencias durante todas las fases del proyecto”.

"Los vendedores podrán trasladarse a partir de finales de este mes" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Así, la alcaldesa ha comentado que “trabajamos con la previsión de que los vendedores podrán comenzar a instalarse de manera progresiva y paulatina a partir de finales de este mismo mes de enero”.

La máxima representante municipal también ha querido insistir en que “este mercado provisional cuenta con todas las condiciones necesarias para la venta de productos tal y como se hace en el Mercado Central actual. Incluso mejorando servicios de los que disponen ahora los comerciantes en los diferentes puestos”.

La reforma integral del Mercado Central forma parte del Plan de Actuación Integrado Castellón (PAI Castellón) siendo uno de los siete proyectos a ejecutar con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Plurirregional de España para el periodo de programación 2021-2027.

Una vez reformadas estas instalaciones, el recinto también contará con una terraza al aire libre en la parte superior de la zona de la pescadería.

Apuesta por la dinamización del centro

La alcaldesa ha hecho hincapié también en que “la reforma del Mercado Central supone una apuesta por la dinamización y la transformación del centro de Castellón. Un mercado que será clave también como revulsivo turístico y también comercial, poniendo en valor nuestra gastronomía y nuestros productos de Km.0 reforzando nuestra capitalidad a imagen de los mercados con los que cuentan grandes ciudades españolas y europeas”.

“Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando para que Castellón sea cada vez una ciudad más viva, una ciudad más dinámica de la que se puedan sentir orgullosos los castellonenses y quienes nos visitan. Y el proyecto de este nuevo Mercado Central va en esa misma dirección”, ha finalizado Carrasco.