Dos detenciones y un refuerzo de la vigilancia: las consecuencias de poner más seguridad en el Grau de Castelló

Dos detenciones por robos reiterados en comercios y un refuerzo sostenido de la vigilancia son las dos principales consecuencias de la campaña especial de seguridad que el Ayuntamiento de Castelló activó en el Grau el pasado mes de noviembre. Así lo han confirmado este viernes el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner.

Uno de los ejes fundamentales del dispositivo ha sido esta iniciativa ha sido el de mejorar la seguridad de los comercios y los agentes han visitado 189 establecimientos de este distrito además de llevar a cabo una programación específica de puntos estáticos de vigilancia y presencia policial.

El dispositivo también ha dado respuesta a distintas demandas vecinales mediante vigilancias específicas en espacios como los Jardines del Puerto, la calle Machichaco y zonas adyacentes, Primer Molí y Molí la Font y la Unidad Canina (UCAN) ha desarrollado vigilancias específicas en la zona comercial del distrito, así como en eventos de gran afluencia de personas, como el mercado semanal o distintos actos públicos.

Ortolá ha recordado que “el Grao es la zona que mayor refuerzo ha concentrado en materia de seguridad durante esta legislatura, con la incorporación de ocho agentes adicionales en enero de 2024” y Giner ha señalado que “en estos tres meses hemos podido mantener una presencia policial constante y un contacto directo con comerciantes y vecinos, lo que nos ha permitido mejorar la coordinación y atender de manera más rápida las necesidades de seguridad del distrito".

Críticas al gobierno central

El edil de seguridad ha vuelto a denunciar la debilidad de la legislación penal vigente, que ha calificado de “excesivamente blanda y claramente favorecedora de la reincidencia delictiva”. En este sentido, ha exigido una vez más “al Gobierno de España una revisión urgente y en profundidad de las leyes penales para endurecer las penas y evitar que los reincidentes sigan actuando con total impunidad, con un marco legal más firme que respalde el trabajo de las fuerzas de seguridad y garantice la protección efectiva de los ciudadanos.”