El PSPV de Castelló califica de “vergonzosos” los 44.000 euros que ha reservado Carrasco para vivienda en 2026

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha vuelto a plantear a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, que asuma la propuesta de Pacto por la Vivienda ofrecido por el PSPV en el debate del Estado de la Ciudad del pasado mes de septiembre, tras comprobar como el presupuesto de 2026 aprobado por PP y Vox “deja unos vergonzosos 44.000 euros para una cuestión clave para las familias castellonenses”.

Patricia Puerta ha asegurado que “este es el claro ejemplo de la ciudad ficticia que nos vende siempre la alcaldesa frente a la ciudad real, porque es increíble que el PP mantenga como mantra que esta va a ser la legislatura de la vivienda, cuando sus propias cuentas municipales para este año la dejan totalmente arrinconada”.

Patricia Puerta es la portavoa del grupo municipal del PSPV en Castelló. / Mediterráneo

Como señala la socialista, “podrán decir ahora que a lo largo del año que van a hacer modificaciones de créditos, podrán vender de nuevo el humo al que nos tienen acostumbrados, pero el presupuesto aprobado en diciembre, que es el proyecto más importante que tiene cada año un ayuntamiento, refleja que despilfarran en propaganda personal de la señora Carrasco y dejan de lado la vivienda asequible”.

La vivienda, en el presupuesto de 2026, se distribuye en 9.000 euros en ayudas para el alquiler social, 5.000 para el alquiler destinado a las personas jóvenes, 10.000 en adquisición de vivienda social, otros 10.000 en rehabilitar viviendas municipales y 10.000 euros más en rehabilitación. “La conclusión es clara: una tomadura de pelo de la señora alcaldesa”, subraya la portavoz socialista.

Pese a todo, desde el grupo municipal socialista se vuelve a ofrecer la mano para que el gobierno municipal se sume a la propuesta del Pacto por la Vivienda registrado de forma oficial por el PSPV hace casi cuatro meses. Un plan, abierto a nuevas aportaciones, que recoge siete ejes prioritarios: aplicar de forma efectiva la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención a la declaración de zonas tensionadas; crear una mesa municipal de trabajo; activar un plan municipal de ayudas al alquiler social, destinado a personas jóvenes, familias monoparentales y monomarentales, a personas mayores con bajos ingresos y a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad habitacional; fomentar el alquiler asequible de viviendas vacías con incentivos a pequeños propietarios; priorizar la promoción de vivienda pública de alquiler asequible; crear un parque municipal de viviendas de alquiler asequible y, finalmente, acordar la suspensión temporal de nuevas licencias de uso turístico hasta que se consensúe y apruebe un modelo municipal de alojamiento turístico”.