Los siete hitos principales que defiende Compromís a 499 días de las elecciones municipales en Castelló

El grupo municipal de Compromís ha afirmado este viernes que su acción durante los 499 días que quedan para las próximas elecciones locales se basará en siete pilares principales, necesarios "para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía" y que son la vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, igualdad, empleo y cooperación internacional, según ha anunciado el portavoz valencianista, Ignasi Garcia, en su comparecencia ante los medios de comunicación junto a los concejales Pau Sancho y Vera Bou.

Garcia ha destacado que gracias al trabajo de Compromís, "Castelló cuenta con nuevas inversiones como el arreglo de la plataforma del TRAM o las sanciones al street park además que la cultura popular gane en representación en la Asambea de Fiestas o que los inquilinos se puedan beneficiar de descuentos en la tasa de la basura". "Sin embargo, nuestro mayor logro ha sido paralizar el caso de enchufismo en la Banda Municipal de Castelló", ha continuado Garcia. De esta forma, el "proyecto de Compromís" se basa en medidas en vivienda como que haya un recargo del IBI para los grandes tenedores, destinar 300.000 euros a la rehabilitación de vivienda y otros 300.000 a las ayudas de alquiler joven junto a la exigencia de que la Generalitat valenciana controle los pisos turísticos.

Sobre sanidad, reivindican la apertura del centro de Urgencias del Raval Universitari y del consultorio de la Marjaleria, así como que el futuro Hospital General "para el que todavía no están todos los terrenos y la Generalitat no ha presupuestado su construcción", tenga habitaciones individuales. En el área de educación insistirán en el mantenimiento de los colegios; recuperarán los carriles bici "destruidos"; y Compromís quiere que los bonos comerciales sean más de 500.000 euros y que los comercios afectados por la obra del Mercado Central como, por ejemplo las floristerías, "cuenten con ayudas".

Garcia ha afirmado que seguirán reivindicando la ejecución de un centro de día para enfermos de esclerosis múltiple, recuperar la formación sobre violencia machista para la Policía Local y que haya más personal en el Servicio de Igualdad de Oportunidades (SIO).

"Es necesario también que el gobierno de Carrasco cumpla los acuerdos de pleno con respecto a la tasa de la basura y la volverá a subir en 2026 y 2027", ha destacado Garcia, quien ha insistido en que Compromís "quiere recuperar el gobierno para volver a tener un Castelló sin ciudadanos de primera y de segunda y sin concejales que miran hacia otro lado a la hora de cumplir las normas, como Ramírez".

Críticas al gobierno actual

Finalmente, el portavoz de Compromís ha destacado que en la actualidad la ciudad tiene un gobierno local de "las falsas promesas porque la alcaldesa Begoña Carrasco no ha hecho nada en vivienda, en sanidad ha pasado de reivindicar a ser complaciente y los servicios municipales todavía no han entrado en el edificio de Borrull". "No han hecho nada en educación más allá de inaugurar los dos colegios que hizo el anterior gobierno, están pendientes la ampliación del Vicent Castell, la ejecución del IES Crèmor y de los conservatorios", ha destacado Garcia.

Carrasco "ha dejado en manos de los negacionistas de la violencia machista y las ayudas a entidades sociales llevan tres años congeladas", ha continuado el valencianista, quien ha denunciado que la alcaldesa "vive a base de propaganda y no de trabajo".

Finalmetne, Ignasi Garcia ha dicho que Carrasco se bajaría el sueldo y "en 2025 ha cogrado 80.436 euros, en 2026 se subirá el IPC y el sueldo de Amparo Marco entre 2019 y 2023 fue de 78.554,52 euros". En cuanto a los asesores de gobierno, el ejecutivo local anterior tenía 16 frente a los 18 que hay ahora, ha concluido Garcia.