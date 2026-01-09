Las 15 zonas de Castelló donde puedes disfrutar de las fiestas de San Antonio Abad 2026

Castelló está a punto de vivir, una vez más, las festividades en honor a San Antonio Abad 2026, el patrón de los animales. Como cada año, la capital de la Plana se viste de gala para acoger los diversos actos que tanto el Ayuntamiento de Castelló como los diferentes barrios y urbanizaciones de montaña organizan alrededor de la figura de este santo y donde el fuego cobra una especial relevancia con las hogueras en honor a San Antonio.

Imagen de archivo de la bendición de los animales con motivo de la fiesta de San Antonio Abad. / ERIK PRADAS

En total, son 15 zonas de la ciudad donde los vecinos disfrutarán de estas fiestas desde el 10 de enero al 15 de febrero, siendo el desfile y la bendición de los animales más multitudinarios y que están organizados por la Junta de Fiestas los que tendrán lugar por el centro el domingo 18 de enero por la mañana.

De esta forma, el calendario festivo que comienza este sábado es el siguiente:

/ 10 de enero. Grupo Reyes / 17 y 18 de enero. Grupo San Agustín y San Marcos / 17 de enero. Las Galeras / 17 de enero. La Dehesa / 17 de enero. Meridiano / 17 de enero. Grau de Castelló / 18 de enero. Castelló / 21 de enero. Mercado de San Antonio / 24 de enero. Grupo Benadresa / 24 de enero. Grupo San José Obrero / 25 de enero. Marjaleria / 30 y 31 de enero. Grupo Venta Nova / 7 de febrero. Grupo Roser / 6, 7 y 8 de febrero. Grupo Rosario / 15 de febrero. Racó del Mercader

En los barrios tendrán lugar, entre otros actos, el encendido de la hoguera y la bendición de los animales como eventos centrales, si bien también habrá música y cenas de hermandad.

En cuanto al centro de Castelló, la Junta de Fiestas tiene previsto el 18 de enero el desfile que comenzará en la zona del IES La Plana y que recorrerá la ciudad con la participación de los animales que como en años anteriores se bendecirán enfrente de la capilla de la Sangre.

En el Grau la fiesta grande llegará de la mano de Botafocs y se desarrollará de 17.00 a 21.00 horas. Tendrá lugar la XVII Trobada de Bestiari Domèstic, actuaciones musicales, la representación cantada de la Vida i miracles de Sant Antoni, bailes del bestiari, danzas del grupo Illes Columbretes y el sorteo del cerdito de San Antonio. Un correfoc, la bendición de animales, el reparto de rollos, el correfoc, el encendio de la hoguera y un remate pirotécnico pondrán punto y final a esta jornada en el Grau el 17 de enero.