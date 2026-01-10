La historia se repite: párkings como refugio de los 'sintecho' en Castelló

La historia se repite cada invierno en Castelló.

Las bajas temperaturas son el principal motivo por el que las personas sintecho buscan refugio en los párkings públicos de la ciudad que están abiertos durante todo el día con el fin de encontrar un lugar más cálido para pasar la noche. Una circunstancia que, en muchas ocasiones provoca el malestar entre los usuarios de estos aparcamientos, según los vecinos que se han puesto en contacto con este periódico. La acumulación de enseres de estas personas necesitadas así como la presencia de cartones forman parte del entorno de estos párkings con la llegada de la estación más fría del año.

Un cartón que sirve como colchón en el estacionamiento del Hospital Provincial, estas navidades. / ERIK PRADAS

En diciembre de 2023, los responsables del aparcamiento de la plaza Santa Clara ya tuvieron que actuar, con el apoyo de la Policía Local, para provocar la salida de varias personas que pasaban allí la noche y que fueron desalojados en enero de 2024. En noviembre de ese mismo año 2024, los vecinos que tienen su plaza de aparcamiento en la plaza Clavé acudían al consistorio con el fin de reclamarles ayuda para solucionar esta misma situación. La presencia de sintechos en este espacio provocó un gran malestar entre la ciudadanía y, tras varias reuniones con el concejal de Seguridad Pública, Antonio Ortolá, se llevó a cabo una vigilancia especial por parte de los agentes locales hasta que llos transeúntes salieron de forma definitiva de este espacio.

Del mismo modo, en septiembre de 2024, el estacionamiento subterráneo que normalmente da servicio a empleados, visitantes y enfermos que acuden al Hospital Provincial vio como estas personas se instalaban en una de sus plantas. Fueron desalojados en diciembre de ese año y ahora, durante las pasadas fiestas de Navidad, la situación volvió a repetirse, tal y como muestran las imágenes de esta información.

Al tratarse de instalaciones gestionadas por una empresa privada, es esta la responsable de mantener en buen estado estas dotaciones destinadas a aparcamiento. No obstante, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha afirmado que al ser una gestión privada la responsabilidad de la seguridad corresponde a la firma concesionaria. "No obstante, la Policía Local ya ha intervenido en otras ocasiones en este mismo espacio (en referencia al párking del Hospital Provincial), colaborando cuando se nos ha requerido para desalojar a personas que estaban pernoctando en el párking", ha dicho el edil, tras afirmar que desde la concejalía de Seguridad y desde la Policía Local "vamos a seguir prestando nuestra colaboración y apoyo cuando se nos solicite, dentro de nuestras competencias, pero es importante subrayar que la seguridad ordinaria de estas instalaciones es responsabilidad de la entidad privada que las gestiona".