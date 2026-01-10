El nuevo mercado provisional de Castelló en imágenes

Las obras del mercado provisional que ya encaran su recta final sacan a la luz un espacio acristalado y luminoso en el centro de la plaza Santa Clara que protege con una cristalera el monumento alergórico a la fundación de la ciudad de Castelló, del artista vilarrealense, Llorens Poy.

El Mercado Central está ubicado en el centro de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Los trabajos de adecuación de este nuevo espacio --ver galería adjunta a la información-- contemplan un total de 41 puestos, bar y quiosco. Está prevista que la ciudadanía pueda utilizar estas instalaciones en las próximas semanas ya que los vendedores harán el traslado a finales de este mes. Una tarea que motivará que el Mercado Central esté cerrado unos días debido a la incompatibilidad del traslado con la venta.

De esta forma, los comerciantes permanecerán en este mercado provisional hasta, al menos, finales de 2026.

Infografía de cómo quedará el Mercado Central tras la reforma. / Mediterráneo

La remodelación del actual Mercado Central cuenta con un presupuesto de casi 10 millones y con la cofinanciación de la Unión Europea. El nuevo espacio contará con puestos de gastronomía y propiciará una terraza en la plaza Mayor, lo que propiciará una mayor promoción de los productos locales y convertirán al edificio en un nuevo atractivo turístico como sucede en otras localidades a nivel nacional.