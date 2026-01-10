La Semana Santa de Castelló desvela su cartel para este 2026
Castelló ha dado a conocer en un acto las obras anunciadoras de la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), obra de Miguel Ángel Barrera, y también el de la XXXIII Procesión Diocesana (22 de marzo), de Patxi Torres.
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El Real Casino Antiguo de Castelló ha acogido hoy el acto de presentación oficial de los carteles anunciadores de la Semana Santa 2026 y de la XXXIII Procesión Diocesana, una cita que refuerza el valor cultural, patrimonial y espiritual de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Un acto en el que han participado el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales; así como el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Sergio Toledo; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer. También han asistido la reina de las fiestas, Clara Sanz; y la reina infantil, Ana Colón.
El cartel de la Semana Santa para este 2026 -que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril- es obra del artista Miguel Ángel Barreda, mientras que el promocional de la XXXIII Procesión Diocesana -prevista para el 22 de marzo- ha sido realizado por Patxi Torres. Son dos propuestas artísticas que reflejan la sobriedad, el recogimiento y la profundidad simbólica propias de estas celebraciones.
"Forma parte del alma de Castellón"
Durante la presentación el concejal Vicent Sales ha puesto en valor que «la Semana Santa forma parte del alma de Castellón, no solamente como una manifestación cultural y de interés turístico, sino como una expresión profundamente vinculada a la fe cristiana y a la identidad colectiva de generaciones de castellonenses».
Además, el edil castellonense ha subrayado la importancia «de apoyar y difundir estas celebraciones sin perder de vista su significado espiritual y su dimensión de recogimiento y tradición».
Agradecimiento a cofradías y hermandades
Posteriormente, ha querido agradecer «de manera especial a ambos autores, Miguel Ángel Barreda y Patxi Torres, por la realización de estos carteles, dado que en ellos muestran su sensibilidad a la hora de poner en imagen nuestra Semana Santa y nuestras tradiciones». Además, Sales ha expresado su reconocimiento «a todas las cofradías y hermandades de nuestra ciudad y de la diócesis. Gracias por ese trabajo constante, silencioso y generoso. Gracias por mantener encendida esa llama que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Desde el Ayuntamiento seguiremos acompañando y apoyando la Semana Santa».
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló