La Semana Santa de Castelló desvela su cartel para este 2026

Castelló ha dado a conocer en un acto las obras anunciadoras de la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), obra de Miguel Ángel Barrera, y también el de la XXXIII Procesión Diocesana (22 de marzo), de Patxi Torres.

Presentación del cartel de la Semana Santa de Castelló del 2026

Manolo Nebot

N. Gargallo

Castellón

El Real Casino Antiguo de Castelló ha acogido hoy el acto de presentación oficial de los carteles anunciadores de la Semana Santa 2026 y de la XXXIII Procesión Diocesana, una cita que refuerza el valor cultural, patrimonial y espiritual de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Un acto en el que han participado el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales; así como el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Sergio Toledo; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer. También han asistido la reina de las fiestas, Clara Sanz; y la reina infantil, Ana Colón.

El cartel de la Semana Santa para este 2026 -que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril- es obra del artista Miguel Ángel Barreda, mientras que el promocional de la XXXIII Procesión Diocesana -prevista para el 22 de marzo- ha sido realizado por Patxi Torres. Son dos propuestas artísticas que reflejan la sobriedad, el recogimiento y la profundidad simbólica propias de estas celebraciones.

Presentación del cartel de la Semana Santa 2026

Presentación del cartel de la Semana Santa 2026

Acto en el Real Casino Antiguo de Castelló. / Manolo Nebot

"Forma parte del alma de Castellón"

Durante la presentación el concejal Vicent Sales ha puesto en valor que «la Semana Santa forma parte del alma de Castellón, no solamente como una manifestación cultural y de interés turístico, sino como una expresión profundamente vinculada a la fe cristiana y a la identidad colectiva de generaciones de castellonenses».

Además, el edil castellonense ha subrayado la importancia «de apoyar y difundir estas celebraciones sin perder de vista su significado espiritual y su dimensión de recogimiento y tradición».

Agradecimiento a cofradías y hermandades

Posteriormente, ha querido agradecer «de manera especial a ambos autores, Miguel Ángel Barreda y Patxi Torres, por la realización de estos carteles, dado que en ellos muestran su sensibilidad a la hora de poner en imagen nuestra Semana Santa y nuestras tradiciones». Además, Sales ha expresado su reconocimiento «a todas las cofradías y hermandades de nuestra ciudad y de la diócesis. Gracias por ese trabajo constante, silencioso y generoso. Gracias por mantener encendida esa llama que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Desde el Ayuntamiento seguiremos acompañando y apoyando la Semana Santa».

