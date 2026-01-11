Las 11 ubicaciones de las taquillas donde puedes dejar tus compras en Castelló

Castelló ha gastado 20.000 euros en solo dos meses en los 800 pedidos que ha realizado a través de la plataforma digital marketplace que el Ayuntamiento de Castelló puso en marcha en noviembre de 2024. Pese a que en un principio solamente daba servicio a los mercados Central y de San Antonio, a día de hoy cuenta con 198 comercios adheridos y activos. Los interesados pueden utilizar esta plataforma en la que hay 600 usuarios registrados en la actualidad a través de la web comerciocastellon.es o descargándose la app comerciocastellon.es. Solamente tiene que entrar pulsando el botón adecuado y realizar las compras en los comercios adheridos.

En cuanto al sistema de taquillas inteligentes que se enmarcan dentro de este proyecto, estas han gestionado un total de 952 depósitos y entregas de pedidos en las 11 ubicaciones habilitadas en la ciudad. Cabe destacar el notable impulso registrado durante el mes de diciembre, en el que se alcanzaron cerca de 10.000 euros en ventas, por lo que este crecimiento coincide con la implementación de un sistema de descuentos destinado a dar a conocer la plataforma entre la ciudadanía y a incentivar su uso, especialmente en un periodo clave para el comercio local.

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, destacó que el marketplace municipal «se va consolidando poco a poco, con un aumento progresivo tanto del número de pedidos como del volumen de ventas. Los datos confirman que vamos en la buena dirección y que esta herramienta está siendo bien recibida por comerciantes y usuarios».

Asimismo, Vidal subrayó que el comercio local necesita medidas estructurales que le permitan adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, cada vez más digitales. «No se trata solo de acciones puntuales, sino de ofrecer soluciones estables que ayuden a nuestros comercios a competir en igualdad de condiciones», reconoció Vidal, quien concretó que este servicio tiene como fin modernizar el comercio local, facilitar su acceso a nuevos canales de venta y reforzar su papel como motor económico y social de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Modernización, Paco Cabañero, explicó que el Ayuntamiento «se adapta a los nuevos tiempos y con este sistema ponemos la tecnología a disposición de los comerciantes de la ciudad».

Así, las ubicaciones de las 11 taquillas son: