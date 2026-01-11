Bicicas suma una nueva base en Castelló: ¿dónde está?

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló ha instalado una nueva estación del servicio Bicicas en el distrito marítimo, concretamente en la zona del Parque Litoral, con lo que la ciudad alcanza un total de 63 bases dentro del sistema municipal de préstamo de bicicletas.

La nueva base, de carácter modular, cuenta inicialmente con 16 anclajes y viene a reforzar las estaciones ya existentes en el distrito marítimo, que suman 18 anclajes en la avenida Ferrandis Salvador y 20 en la zona del Planetario. De este modo, se incrementa la capacidad del servicio en una de las áreas con mayor demanda, especialmente durante la temporada estival.

A la puesta en marcha de la estación han asistido el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner. Ramírez ha destacado que “esta nueva estación viene a reforzar las ya existentes en la zona debido a la buena acogida que está teniendo el sistema de préstamo de bicicletas por parte de la ciudadanía, dentro de nuestra firme apuesta por avanzar hacia una ciudad cada vez más sostenible, accesible y verde”.

Por su parte, Ester Giner ha señalado que “el pasado verano el servicio tuvo una gran aceptación con las dos estaciones existentes, de ahí que hayamos sumado una nueva base para dar respuesta a la elevada demanda de usuarios que registra esta zona”.

Más de 6.700 usuarios y bases renovadas

El Ayuntamiento de Castelló impulsó a principios de este año una nueva licitación del servicio Bicicas, que permitió la renovación de todas las bases existentes y de la flota de 500 bicicletas, ahora un 16% más ligeras, más modernas y más accesibles.

En la actualidad, el servicio cuenta con 6.739 usuarios, que apuestan por un sistema de transporte respetuoso con el medio ambiente, eficaz y cómodo. Además, Castellón dispone de más de 85 kilómetros de carril bici, una cifra que, según el concejal de Movilidad, “sitúa a la ciudad entre las que cuentan con mayor infraestructura ciclista y refleja un compromiso firme con la movilidad sostenible”.