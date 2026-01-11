Un eclipse solar histórico será visible en Castellón en 2026: horarios, claves y cómo verlo

Castelló continúa avanzando en los preparativos para uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del último siglo: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un fenómeno excepcional que podrá verse en desde España y que convierte a la capital de la Plana en uno de los mejores lugares del país para su observación.

El eclipse tendrá lugar durante el atardecer y alcanzará su punto culminante a las 20.31 horas, cuando el Sol quedará completamente oculto por la Luna durante un minuto y 34 segundos. Un evento que no se produce desde hace más de 100 años y que ya ha despertado un notable interés internacional.

Se tratará del primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de 100 años, un acontecimiento excepcional que atraerá la atención de expertos y aficionados a la astronomía. Según explica el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la franja de totalidad del eclipse cruzará España de oeste a este, desde Galicia hasta el Mediterráneo, pasando por numerosas capitales de provincia, entre ellas Castellón.

Horarios clave del eclipse

En Castelló, el eclipse comenzará a ser visible a las 19:37 horas, momento en el que la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol. A partir de ahí, la ocultación será progresiva hasta llegar al instante más esperado.

La fase de eclipse solar total se iniciará a las 20:31 horas, alcanzando su punto máximo apenas unos segundos después y finalizando alrededor de las 20:33 horas. En total, el fenómeno podrá observarse hasta aproximadamente las 21:00 horas, coincidiendo con la puesta de sol, lo que dará lugar a una combinación poco habitual entre el eclipse y el ocaso.

Eclipse solar del 12 de agosto de 2026. / IGN

Por qué Castelló es el mejore lugar para verlo

Castelló reúne una serie de condiciones geográficas y climáticas que la convierten en uno de los puntos ideales para disfrutar del eclipse. La ciudad se sitúa en pleno centro de la franja de totalidad, lo que permitirá observar el fenómeno en su máximo esplendor.

Además, su ubicación en el litoral mediterráneo y las condiciones habituales del mes de agosto en la Comunitat Valenciana aumentan las probabilidades de contar con cielos despejados y buena visibilidad, un factor clave para poder contemplar con claridad el paso de la Luna frente al Sol.

El tirón del turismo asiático

El eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de 2026 ha despertado un fuerte interés en el turismo asiático, especialmente entre visitantes procedentes de Japón, un país con gran tradición y afición por la observación astronómica.

Ese interés se traduce, según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en un aumento de reservas hoteleras: “Hay hoteles llenos por esta cuestión, principalmente de japoneses, a los que les encantan los eclipses”, ha señalado la edil.

El Ayuntamiento de Castelló trabaja en promocionar este acontecimiento a través de las áreas de Turismo, Cultura y el Grau, y que presentará la programación completa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de este mes de enero.

El Planetario se refuerza como referente científico

Los preparativos no se limitan al ámbito turístico. El Ayuntamiento de Castelló ha dado nuevos pasos para reforzar la divulgación científica vinculada al eclipse. Tras aprobar hace unos días la compra de 12.000 gafas homologadas para la observación segura del fenómeno, el consistorio ha adquirido también nuevo equipamiento de proyección que permitirá vivir la experiencia desde el Planetario de Castelló.

Esta inversión situará al Planetario en primera línea de los espacios de divulgación científica de España, ofreciendo una alternativa para seguir el eclipse a los aficionados y visitantes que se prevé que lleguen a la ciudad con motivo de un fenómeno único y excepcional.

Con estas iniciativas, Castelló se consolida como uno de los grandes escenarios para contemplar un eclipse que marcará a toda una generación y que convertirá el cielo de la ciudad en protagonista del verano de 2026.