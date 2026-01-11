Francisco Jáuregui, presidente del Real Casino Antiguo de Castellón: «Hemos logrado una integración en la sociedad gracias a la oferta sociocultural»

-Acaba usted de renovar el cargo como presidente de la Junta Directiva del Real Casino Antiguo, ¿cuáles son las líneas fundamentales de actuación durante los próximos años para dinamizar y abrir la entidad a la sociedad castellonense?

El Real Casino Antiguo en los últimos años ha experimentado un proceso de integración, aún mayor si cabe, con la sociedad castellonense gracias al compromiso de los socios, por ofrecer una oferta sociocultural notoria. Más de 150 actividades públicas en los dos últimos años, constatan no sólo este compromiso, también la necesidad que la Cultura tenía en Castellón por encontrar un espacio donde expresar su talento, y evidencia que la sociedad de nuestra ciudad y provincia está despierta y habida de inquietud intelectual y cultural, sin duda, un buen síntoma para una sociedad avanzada. Entre las líneas fundamentales resulta obvio que mantener esta extensa programación sociocultural y sostener los convenios con conservatorios musicales de la ciudad, está en nuestro horizonte de actuación. Otras de las líneas se centran junto con el refuerzo del orgullo por ser socio de la entidad, la rehabilitación de zonas del edificio y una adaptación a los tiempos actuales tanto en reforma legal de la asociación como actividades programadas para los miembros.

El representante de la institución acaba de renovar el cargo al frente de la junta directiva. / ERIK PRADAS PUIG

-La imagen que muchos castellonenses tienen del Real Casino Antiguo es de abolengo, de un estatus social medio alto de sus socios y con una media de edad elevada. ¿Cómo se podría revertir esa imagen para la captación de socios? ¿Cree que es necesario acercar la institución a la ciudadanía?

En muchas ocasiones, desconocer una entidad, genera especulaciones y no siempre son todas ciertas, no considero el estatus social de la entidad, hoy en día sea ni más ni menos excluyente, que otras muchas entidades culturales, gastronómicas o deportivas de la ciudad o provincia, en este mismo año 2026, nuestra cuota de socio no supera los 500 euros anuales. Insisto a menudo en la importancia de lograr acercar a personas con inquietud socio cultural al Casino, porque a través de nuestras actividades, conociendo la historia de nuestro edificio e incluso de sucesos acaecidos en nuestra entidad, se valoraría mejor la importancia de sentirnos orgullosos por pertenecer a una entidad bicentenaria que tanto ha sumado, suma y seguirá sumando, gracias a todos. A lo mejor, estamos en el momento, tras estos años, de que la ciudadanía que disfruta del Casino en sus múltiples accesos a actividades responda si desea acercarse y comprometerse con una entidad más allá de un edificio.

-Desde hace unos años, se está produciendo una evolución en la colaboración de empresas. ¿Está previsto que vaya a más, así como la apertura del Real Casino Antiguo a un mayor número de entidades que puedan organizar sus actos en sus instalaciones?

Hace más de una década, se formalizó la figura de patrocinadores y empresas asociadas adheridas al Real Casino Antiguo, ambas figuras han logrado una notoria respuesta durante todos estos años, contando en la actualidad con cuatro patrocinadores (Torrecid, Lexus, Ambulancias CSA y Equip Electronics), así como importantes firmas y colegios profesionales en la figura de empresas asociadas, superando la cifra de 20 entidades. Este programa de adhesión sigue abierto y hoy por hoy, el Real Casino Antiguo mantiene unas instalaciones que resultan interesantes para la realización de eventos privados o públicos que empresas e instituciones así lo valoran.

-¿El Real Casino Antiguo de Castellón es referente a nivel nacional? ¿Se relacionan con otras entidades de este tipo para intercambiar ideas y propuestas?

El Real Casino Antiguo ha mantenido siempre una excelente relación con otras entidades socioculturales, tanto federadas como no, a través de convenios de correspondencia. Desde el año 2019 hasta 2023, asumí el cargo de vicepresidente 1º en la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales, trabajando y colaborando con ahínco compartiendo nuestra inquietud y proceder con resto de miembros federados aprovechando las sinergias e identificando las oportunidades de colaboración para lograr ventajas y beneficios. Posteriormente, al asumir la Presidencia de la Federación he reforzado el sentido de colectivo, la relevancia de una importante masa social, cercana a 80.000 miembros representados, que comparten inquietud e intereses, y que logran beneficios para sus socios correspondientes.

Francisco Jáuregui en el Salón de la Chimenea. / ERIK PRADAS PUIG

-Cuáles son las novedades que prevé introducir en su mandato, principalmente dirigidas a la inclusión de un mayor número de mujeres y jóvenes?

Afortunadamente, nuestra entidad cumple este año tres décadas, desde la incorporación de las primeras socias, hecho que ha continuado sucediéndose a lo largo de estos años con total normalidad. En los últimos años, hemos tenido la suerte de compartir en diversos equipos directivos con seis socias. En menor medida se ha ido incorporando socios jóvenes, aunque confiamos revierta esta situación, como está ocurriendo ya en muchas otras entidades federadas españolas en ciudades destacadas, y con la transformación profesional que está experimentando nuestra ciudad nos encontramos en condiciones para incrementar adhesiones a la entidad. Para ambos la fórmula es continuar trabajando por sumar actividades para los socios que refuercen y atiendan una inquietud intelectual, sociocultural y de esparcimiento que resulte atractiva a nuevos socios con independencia de género o edad, desde encuentros gastronómicos, conferencias de figuras relevantes, encuentros profesionales, eventos sociales propio.

-Necesita el Real Casino Antiguo mayor implicación de las administraciones locales, provinciales y autonómicas a nivel económico?

Nos sentimos muy agradecidos con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento, en esta década, respaldando a la entidad, además ha sido notoria la implicación del Ayuntamiento en los últimos tres años con convenios que nos han permitido incrementar la programación abierta a todos los públicos. A nivel autonómico, no negaré que hubo épocas más comprometidas con la entidad, en la actualidad por segunda ocasión no hemos obtenido el respaldo para preservar un edificio emblemático de la ciudad, confío en algún momento, logremos encontrar el camino adecuado para lograr la concesión de una ayuda que nos permita mejorar la presencia en el centro de la ciudad, contando con el apoyo necesario.

-¿Con qué socios cuenta en su nueva junta directiva y cuál es el motivo por el que los ha elegido?

En esta nueva andadura que iniciamos estoy acompañado de Miguel Ángel Mulet, Ángel Carlos del Pozo, Enrique Casado, Javier Rodríguez, Adrián Nicolau, Mª Carmen Miralles, Tomás Hernández, José Nebot con quien ya compartí mis primeros cuatro años como presidente y a los que sumo a Pilar Chiva, José Blasco y Carlos Murria. El equipo que conforma la presente junta directiva en la actualidad conjuga entre todo un grupo de socios con ilusión y compromiso con el Real Casino Antiguo.