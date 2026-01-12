Carrasco pone deberes al vicepresidente de la Generalitat: debe acelerar estos ocho proyectos en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha puesto deberes este lunes al vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Presidencia, José Díez, en la reunión que ha mantenido con el representante autonómico en su despacho y donde le ha azuzado para que desde el Consell aceleren la ejecución de ocho proyectos en la capital de la Plana. Un encuentro que ha tenido lugar en el despacho de la primera edila y donde también han participado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, además de la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

La alcaldesa junto al vicepresidente segundo de la Generalitat, José Díez. / Mediterráneo

Así, Carrasco ha apuntado que “este primer contacto ha servido para repasar y revisar el estado de algunos de los proyectos conjuntos más importantes que implican tanto al Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat valenciana, como el nuevo Hospital General, la Ronda Oeste, los edificios de Borrull y de Correos, el nuevo Conservatorio, el IES Crémor, el Hub Tecnológico en el Grao, además de las diferentes actuaciones previstas para el TRAM, que ya están en marcha desde hoy”.

Edificio Borrull. / Manolo Nebot Rochera

La primera edila ha hecho hincapié en que “gracias a la labor de este Gobierno municipal hemos ido desbloqueando todos estos proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad y la calidad de vida y el bienestar de los castellonenses”.

Aula prefabricadas del IES Crèmor ante la falta de este instituto. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Carrasco ha recordado asimismo que desde que llegaron los gobiernos del cambio tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, "la relación institucional se ha restablecido entre las dos administraciones que de nuevo están al servicio de los intereses de los vecinos y vecinas de Castellón y no a intereses partidistas, como ocurría cuando gobernaban socialistas y nacionalistas en ambas instituciones”.

Edificio de Correos de Castelló. / Mediterráneo

Colaboración para las demandas

Begoña Carrasco ha agradecido de manera especial la visita de José Díez y ha destacado que “hemos podido trasladar al conseller de Presidencia las principales demandas de la ciudad de Castellón, encontrando una total colaboración por parte de la Generalitat, como estamos pudiendo comprobar con el gobierno que dirige el president Juanfran Pérez Llorca”.

Imagen del Hospital General. / Toni Losas

Para la alcaldesa esta reunión supone también “una nueva muestra del compromiso de la Generalitat con la ciudad de Castellón y de sus vecinos y vecinas. Un Castellón que por fin cuenta para el gobierno autonómico y que ve como avanzan proyectos paralizados durante años por la inacción de gobiernos anteriores”.

Los antiguos cines del Grau acogerán el hub tecnológico. / Mediterráneo

“Desde el Ayuntamiento de Castellón vamos a seguir apostando al máximo por la colaboración interinstitucional con la Generalitat Valenciana, que está haciendo posible que Castellón y los castellonenses sigan contando con las inversiones y los proyectos que merecen”, ha concluido la alcaldesa.

Zona en la que arrancará el último tramo de la ronda Oeste. / Mediterráneo

TRAM de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO