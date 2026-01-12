Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienzan las obras del TRAM por el centro de Castelló y se activa el recorrido alternativo. Por aquí circulará hasta el 26 de febrero

La inversión total es de 1,3 millones y el objetivo es cambiar la plataforma que estaba en deficiente estado

MANOLO NEBOT ROCHERA

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La Generalitat valenciana ha iniciado este lunes las obras de la primera fase de la reparación del trazado del TRAM de Castelló en la avenida Rey Don Jaime y que se prolongarán por el centro de la ciudad hasta el 26 de febrero. Por este motivo, la administración autonómica ha habilitado un trazado alternativo con el fin de que los usuarios puedan seguir utilizando este medio de transporte en la capital de la Plana. Esta actuación cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros y permitirá la sustitución del pavimento actual de adoquín de hormigón por un nuevo firme flexible de mezcla bituminosa en caliente, con acabado texturizado que imita la forma y el color del adoquín existente.

Imagen de las obras, este lunes en el centro de Castelló.

Imagen de las obras, este lunes en el centro de Castelló. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Esta primera fase afectará, además de a la avenida Rey Don Jaime, a las calles Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset y Escultor Viciano, incluido el tramo entre la plaza Juez Borrull y la calle Campoamor, afectando únicamente al sentido Grau–UJI, mientras que el sentido contrario funcionará con normalidad. El recorrido alternativo discurrirá por la calle Gobernador, la plaza Juez Borrull, Guitarrista Tárrega, la avenida Casalduch, Orfebre Santalínea, Lepanto, la Ronda Mijares y la plaza de la Independencia.

Recorrido alternativo al trazado por el centro de la ciudad, ahora en obras.

Recorrido alternativo al trazado por el centro de la ciudad, ahora en obras. / Mediterráneo

Segunda fase del 13 de abril a mayo

Por otra parte, del 13 de abril a finales de mayo la Generalitat ejecutará la segunda fase del eje e intervendrá en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador hasta Campoamor, con afecciones en ambos sentidos, especialmente en el trayecto UJI–Grau. En este caso, el TRAM circulará por la Ronda Magdalena y diversas vías del centro hasta reincorporarse a la avenida del Mar. En sentido Grau–UJI, el itinerario se desviará por la calle Gobernador y la calzada general, retomando el recorrido habitual en la plaza de la Independencia.

Mapa obras TRAM

Visualización del mapa de obras de TRAM.

