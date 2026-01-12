Compromís lamenta que el PP vote en contra de impulsar un nuevo plan LGTBIQA+

Compromís per Castelló ha denunciado que el presupuesto aprobado por el gobierno de Begoña Carrasco ha dejado sin respaldo medidas fundamentales para combatir la violencia machista, proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad y garantizar los derechos del colectivo LGTBIQA+. La coalición señala que el Partido Popular votó en contra de todas las enmiendas presentadas por la formación en este ámbito, a pesar de que responden a necesidades sociales ampliamente contrastadas.

La concejala de Compromís Vera Bou ha señalado que el rechazo a estas propuestas “evidencia una falta de voluntad para reforzar políticas públicas que tienen un impacto directo en la protección de derechos y en la seguridad de las personas”. En este sentido, Bou ha destacado especialmente el voto en contra de la enmienda destinada a reforzar la formación de la Policía Local en violencia machista y derechos LGTBIQA+, una medida que la formación consideraba prioritaria teniendo en cuenta que “el 70% de las detenciones que se producen en Castelló están relacionadas con violencia machista”.

La coalición recuerda que esta propuesta planteaba reforzar la formación continuada de los cuerpos de seguridad, dado que la Policía Local es a menudo el primer servicio que interviene en casos de violencia de género. Disponer de herramientas especializadas permite detectar mejor las situaciones de riesgo, actuar con mayor eficacia y garantizar una atención adecuada a las víctimas, reforzando así tanto su protección como la confianza ciudadana en los servicios públicos. En este contexto, Bou ha advertido de que “negarse a formar a la policía en violencia machista es una cuestión ideológica y es una irresponsabilidad”, y ha recordado que incluso el concejal de Seguridad del gobierno de Carrasco “niega la existencia de esta violencia mientras los datos demuestran justamente lo contrario”.

En la misma línea, otro de los puntos rechazados por el gobierno municipal es la continuidad de la partida destinada a Cruz Roja para el programa de acompañamiento al empleo de mujeres víctimas de violencia de género, incluidas mujeres en situación de prostitución. Tal y como recogía la enmienda presentada por Compromís, este programa permite garantizar itinerarios de inserción sociolaboral estables, facilitar la autonomía económica de las mujeres participantes y ofrecer apoyo psicosocial en procesos de reconstrucción personal. Por ello, Bou ha advertido de que “eliminar este recurso supone interrumpir procesos que funcionaban y que estaban alineados con los objetivos del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Ayuntamiento”.

En contra de un nuevo Plan LGTBIQA+

Por otro lado, la coalición también ha lamentado el voto en contra del PP a las enmiendas destinadas a impulsar un nuevo Plan LGTBIQA+, así como acciones de visibilización y divulgación para combatir los discursos de odio. “Las agresiones están aumentando y esto evidencia que las políticas vigentes no son suficientes”, ha señalado la concejala de Compromís, quien ha explicado que el nuevo plan permitiría reforzar la prevención, mejorar el acompañamiento a las víctimas y actualizar protocolos ante situaciones de discriminación, además de coordinar mejor los recursos municipales y garantizar una respuesta integral. “Queremos que Castelló sea una ciudad que respete, proteja y celebre la diversidad”, ha expresado Bou.

Sin inversión en el Centro de Bienestar Social de la Zona Norte

Finalmente, Compromís recuerda que el PP también rechazó una enmienda destinada a rehabilitar el Centro de Bienestar Social de la Zona Norte, una necesidad que, según la coalición, se traslada año tras año desde la Mesa de Negociación de Trabajadores. El estado actual de las instalaciones es, indican, “claramente deficiente” tanto para el personal como para las personas usuarias, lo que dificulta la labor profesional y afecta directamente a la calidad del servicio público.

Por todo ello, Compromís exige al gobierno de Begoña Carrasco que rectifique e incorpore políticas activas en materia de igualdad, violencia machista y derechos LGTBIQA+, garantizando recursos, formación y planificación. La coalición defiende que estas medidas “no son opcionales, sino imprescindibles para construir una ciudad más segura, justa y comprometida con la protección de las personas más vulnerables”.