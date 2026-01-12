Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro casos de bullying en colegios de Castelló en tres meses. El 'capitán Zero' llega para luchar contra el acoso a estudiantes

La campaña municipal incluye acciones en redes sociales, un cómic y un spot realizado con alumnado el IES Caminás

Cómic del 'capitán Zero'.

Cómic del 'capitán Zero'. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló lo tiene claro. La lucha contra el bullying escolar es una necesidad, por lo que el Ayuntamiento de la capital de la Plana ha puesto en marcha una campaña para intentar acabar con los casos de acoso escolar de los que se han detectado cuatro en tres meses por parte del programa Comunica Jove y le agente tutor de la Policía Local.

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha explicado este lunes que esta iniciativa a través de las redes sociales se ha reforzado con un cómic protagonizado por el capitán Zero (Leo) y otros protagonistas (Dani, Sara, Nora y Álex) que se encargan de luchar contra el bullying y con el fin de que los alumnos, principalmente con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, se sientan identificados con estos personajes y eviten este acoso en los colegios y fuera de ellos. Además, la publicación también recoge el Código H (de héroe): Nunca dejo solo a nadie; no me río de las burlas; las paro; respeto a todos, aunque seamos diferentes; si veo algo injusto, actúo; en mi equipo, todos tienen sitio; hoy soy héroe, mañana también.

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña, este lunes.

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña, este lunes. / Mediterráneo

Vidal ha destacado que estas acciones, tanto el cómic como el spot que se ha realizado con la colaboración con alumnado de 1º de ESO del IES Caminás, está a disposición de los centros escolares. El anuncio se basa principalmente en concienciar de cómo actuar por parte de los escolares ante un caso de agresión y llama a que los alumnos den un paso al frente y a que actúen. Este martes a las 10.00 horas de presentará oficialmente este anuncio.

Casa de la Familia

Por otra parte, Vidal ha dicho, tal y como adelantó ya este diario, que la apertura de la Casa de la Familia "sigue sus trámites" y que se abrirá en un entresuelo de una finca de la calle Mayor. El objetivo de esta acción es informar a las familias sobre las oportunidades laborales, las ayudas de las que disponen, de la bajada de las tasas e impuestos, de las campañas, etc. El proyecto lo desarrollará el consistorio a través de un convenio con entidades sociales.

TEMAS

