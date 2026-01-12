La estrategia de Escala a Castelló para lograr mejores barcos: Sète, La Spezia y la UNESCO

El Ayuntamiento de Castelló ha activado una estrategia a cuatro bandas (Escala a Castelló, Setè, la Spezia y la UNESCO) con el fin de atraer hasta la capital de la Plana mejores barcos dentro de esta iniciativa naútica que tendrá lugar en el Grau del 9 al 13 de abril. Con este fin, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado en el Museo de la Marina de París (Francia) el proyecto Vía Mediterránea, una iniciativa de cooperación internacional que une a ciudades portuarias del Mediterráneo y que en 2026 integrará Escala a Castelló y sus homólogos en Sète (Francia) y La Spezia (Italia). El acto ha contado con la participación de representantes institucionales de los tres municipios, "consolidando una alianza estratégica que refuerza la proyección turística y cultural de Castellón en el ámbito europeo", ha dicho Miralles.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en la presentación de la iniciativa. / Mediterráneo

Además, la concejala de Turismo ha anunciado que “hoy hemos iniciado el camino para que estos tres eventos obtengan el reconocimiento de la UNESCO, que proteja y respalde el trabajo que se realiza de recuperación de las tradiciones marineras y de las buenas prácticas culturales. Comenzamos así un compromiso conjunto de los tres destinos para solicitar esta adhesión a la UNESCO, consolidando el valor patrimonial y cultural de los eventos y reforzando su proyección turística a nivel internacional”.

Durante su intervención, Miralles ha subrayado que “este año marca un punto de inflexión para Escala a Castelló, tras la firma el pasado mes de mayo de un acuerdo de colaboración entre Castellón, Sète y La Spezia, que dio origen a la Vía Mediterránea que presentamos hoy”. Cabe recordar que este acuerdo establece una alianza entre tres ciudades marineras con el objetivo de unir esfuerzos para poner en valor el patrimonio marítimo común, reforzar la proyección internacional de los eventos vinculados al mar y seguir impulsando el desarrollo turístico y económico de los territorios participantes.

Castelló en el mapa internacional

La edila ha señalado que “es un verdadero placer estar hoy aquí, en París, en un entorno tan especial, para seguir poniendo en el mapa internacional a Castellón, una ciudad mediterránea profundamente ligada al mar y a su tradición marinera”. En este sentido, la edil ha explicado que “Escala a Castelló es una de las mejores expresiones de ese vínculo con el mar, al tratarse de un evento marinero único que transforma el puerto de Castellón en un gran espacio de encuentro internacional”.

“Castellón es una ciudad abierta, acogedora y dinámica, que ha sabido convertir su relación con el mar en una seña de identidad. Escala a Castelló es un claro ejemplo de ello, ya que reúne navegación tradicional, cultura marítima e historia naval en un evento pensado para todos los públicos”, ha señalado Miralles, recordando que “a lo largo de sus ediciones anteriores el festival ha atraído a cerca de medio millón de visitantes, consolidándose como una cita de referencia en el Mediterráneo y como un importante motor de dinamización económica para la ciudad”.

Miralles ha destacado “el valor simbólico y estratégico del Mediterráneo como elemento de unión entre las ciudades participantes. Esta alianza simboliza algo muy importante: que el mar no nos separa, sino que nos une. Es nuestro elemento común, un espacio de encuentro, de intercambio cultural y de oportunidades, y juntos mostramos al mundo que las ciudades portuarias del Mediterráneo compartimos historia, valores y una misma forma de entender la vida ligada al mar”.