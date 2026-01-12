¿Quieres ser pregonero de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló? Los plazos y requisitos

A menos de dos meses de la celebración de las fiestas fundacionales de Castelló que comenzarán el 7 de marzo y prolongarán hasta el día 15 de ese mismo mes, el Patronato Municipal de Fiestas ha abierto este lunes el plazo para presentar las candidaturas a pregonero y pregonero infantil para las fiestas de la Magdalena 2026.

Así, las personas interesadas podrán aportar la documentación en las instalaciones del Patronato Municipal de Fiestas desde hoy y hasta el 22 de enero a las 14.00 horas, por lo que, de esta forma, "se inicia el ciclo festero con la elección de los representantes de otra de las figuras clave de nuestras fiestas fundacionales, los encargados de anunciar las fiestas a todo Castellón y hacer partícipe de las mismas no solo a los vecinos sino a todos los que quieran conocer les millors festes del món”, ha declarado la concejala de Fiestas, Noelia Selma.

Carrasco, junto a la concejala Selma y las reinas y pregoneros 2025. / Mediterráneo

Las personas interesadas pueden entregar su propuesta a través de una instancia ordinaria dirigida al Patronato de Fiestas de Castellón, acompañada de la fotocopia del DNI o empadronamiento, una fotografía y un breve currículum en el que figurarán los datos del interesado (nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono – en caso de los menores especificar teléfono y nombre de la persona de contacto) y un breve resumen de su pertenencia o participación en colectivos y actividades festivas, culturales, deportivas o cívicas.

Y se podrá hacer tanto física, como digitalmente a través de la dirección electrónica patronatdefestes@castello.es

Los requisitos para poder presentar candidatura a pregonero serán los siguientes:

• Ser mayor de edad

• Constar en el DNI o empadronamiento como vecino de Castelló de la Plana

Los requisitos para poder presentar candidatura a pregonero infantil serán:

• Edad comprendida entre 10 y 14 años

• Constar en el DNI o empadronamiento como vecino de Castelló de la Plana

• Haber ocupado el cargo de Presidente Infantil de Gaiata

Concluido el plazo de presentación de candidaturas, se llevarán a cabo las pruebas de selección, tanto para pregonero, como para pregonero infantil en una fecha aún por determinar.

Una vez realizadas las pruebas y entregadas las conclusiones a la alcaldesa Begoña Carrasco será ella la que procederá a la elección de las personas que darán lectura a los versos del Pregó y del Pregó infantil en las próximas fiestas fundacionales, según el artículo 78 de los Estatutos del Patronato de Fiestas.