A vueltas con la tasa de la basura en Castelló. El PSOE dice que Carrasco suma dos meses sin explicar el coste y los contratos del buzoneo

Los socialistas denuncian "la nula transparencia" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló

Ecoparque móvil de la plaza Primer Molí de Castelló.

Ecoparque móvil de la plaza Primer Molí de Castelló. / ERIK PRADAS PUIG

Ramón Pérez

Castellón

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha denunciado la “nula transparencia del gobierno que preside Begoña Carrasco, que suma ya dos meses sin aclarar cuánto ha costado a las arcas públicas el buzoneo con el que manipuló la realidad sobre el ‘basurazo de Carrasco’, una actitud que vuelve a mostrarnos a un gobierno municipal que no es de fiar”. Así lo ha afirmado este lunes la portavoz del PSPV, Patricia Puerta, quien ha recordado que fue en noviembre cuando se registró de manera oficial una batería de preguntas, dirigidas a la alcaldesa, para que aportase toda la documentación sobre la carta que remitió a los buzones de las y los castellonenses. En concreto, se solicitó el número de misivas remitidas a los vecinos de Castelló, aportando también los medios que se utilizaron para tal fin. Además, se reclamaron los datos sobre la empresa que llevó a cabo la campaña, así como su coste, aportando, si es el caso, el contrato suscrito con cualquier empresa para llevar a cabo esta acción.

Simó, Puerta y López, en imagen de archivo.

Simó, Puerta y López, en imagen de archivo. / Mediterráneo

Junto a ello, el Partido Socialista exigía cualquier otra documentación que obrase en este procedimiento, como pueden ser informes jurídicos, providencia de inicio de expediente, retenciones de crédito o informe de fiscalización, a lo que hay que sumar la partida presupuestaria a la que se imputó este gasto. Finalmente, se reclamó un informe sobre el ajuste de esta campaña a lo establecido en la Ley 29/2005 de 9 de diciembre de Publicidad y Comunicación Audiovisual.

Información que repartido el PSOE entre los vecinos de Castelló, en imagen de archivo.

Información que repartido el PSOE entre los vecinos de Castelló, en imagen de archivo. / Mediterráneo

Puerta subraya que el contenido de la citada carta “estaba lleno de mentiras, entre otras la de acusar de todo, como siempre, al Gobierno de España, cuando la única culpable del Basurazo y de que las y los castellonenses hayamos tenido que pagar hasta 200 euros por la tasa de residuos en 2025, sin bonificación alguna, ha sido la señora Carrasco”.

Como señala Patricia Puerta, la “opacidad de la alcaldesa a la hora de rendir cuentas vuelve a constatar que para ella informar a las y los castellonenses sobre el destino del dinero público no es relevante, porque queda claro que se cree que el dinero de la ciudadanía es suyo”.

