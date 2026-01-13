Ayuntamiento
A vueltas con la baliza en Castelló: Vox entra en la polémica y exige que no sea obligatoria
El portavoz del grupo municipal, Antonio Ortolá, denuncia que las familias, en un contexto de encarecimiento del coste de la vida, se ven obligadas a asumir un nuevo gasto "desproporcionado"
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló aboga por suspender la obligatoriedad del uso de las balizas de emergencia V16 en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia impuestas por el Gobierno central y ha presentado una declaración institucional para que sea aprobada en el pleno de enero. El objetivo de los de Abascal con este texto es reclamar al Ejecutivo que garantice que ninguna normativa de seguridad vial incentive, ni directa ni indirectamente, la permanencia de los conductores dentro del vehículo tras una avería o accidente, en coherencia con los protocolos de prevención de riesgos y las recomendaciones básicas de seguridad en carretera al mismo tiempo que defiende la necesidad de impulsar medidas de apoyo a familias y empresas para mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico, desde un enfoque tecnológicamente neutro y sin imposiciones ideológicas. Además, Vox también insta al Gobierno de España a “evitar la aprobación de normativas que impongan cargas económicas innecesarias a la ciudadanía sin un beneficio real, acreditado y proporcional en términos de seguridad y bienestar”, ha dicho el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Ortolá.
Insiste, asimismo, en que “cualquier cambio normativo en materia de seguridad vial debe estar respaldado por estudios técnicos y periciales independientes, rigurosos y concluyentes, que acrediten de manera objetiva su eficacia en condiciones reales de tráfico, en distintos tipos de vías y bajo climatología adversa, y no basarse en decisiones unilaterales carentes de evidencia contrastada”.
Para el portavoz de Vox, la medida afecta únicamente a los vehículos matriculados en España, lo que “genera una clara situación de desigualdad con respecto a los vehículos extranjeros que circulan por nuestras carreteras, algo especialmente grave en una ciudad turística y de tránsito como Castellón”. "En un contexto de encarecimiento del coste de la vida y de pérdida de poder adquisitivo para muchas familias y empresas, obligar a asumir un nuevo gasto resulta desproporcionado y carente de sensibilidad social”, ha continuado.
Finalmente, ha destacado que diversos colectivos "han advertido de posibles limitaciones de la baliza V16 en ciertos tipos de vehículos, en tramos con visibilidad reducida o en condiciones meteorológicas adversas".
