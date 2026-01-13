Compromís reclama "medidas valientes" contra la violencia machista en Castelló

El grupo municipal de Compromís per Castelló se ha reunido con la Coordinadora Feminista para abordar la situación actual de la violencia machista en la ciudad y compartir la necesidad de avanzar hacia políticas públicas “más valientes, proactivas y útiles”. En el encuentro, la coalición y la Coordinadora han coincidido en alertar de que las agresiones continúan aumentando y que el impacto de la violencia machista en Castelló es cada vez más grave, una realidad que exige pasar de los gestos simbólicos a medidas concretas de prevención y protección.

En este contexto, la concejala de Compromís Vera Bou ha señalado que “hace años que la Coordinadora Feminista de Castelló reclama medidas concretas y espacios reales de participación, y lo que nos trasladan es la necesidad de actuar con mayor decisión ante una violencia que no deja de agravarse”. Bou ha remarcado que “es necesario reforzar la formación, la coordinación institucional y los recursos públicos para dar una respuesta eficaz desde el ámbito municipal”.

Durante la reunión se ha insistido especialmente en la importancia de la formación como herramienta clave de prevención. En este sentido, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar formación específica tanto para el personal docente y no docente de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria como para los servicios municipales, especialmente la Policía Local, que a menudo es el primer servicio que interviene en situaciones de violencia. También se ha remarcado la importancia de abordar realidades como la violencia vicaria y la violencia digital, con herramientas adecuadas para la detección precoz, la protección de las víctimas y el acompañamiento de menores.

Reivindicación

Asimismo, Compromís se ha hecho eco de una reivindicación sostenida desde hace años por las asociaciones feministas de Castelló: la creación de la Casa de las Mujeres como un espacio municipal estable, físico y dotado de recursos materiales, humanos y económicos. “Un espacio accesible, con visibilidad pública y bien comunicado mediante transporte público, que permita la participación intergeneracional de las mujeres y facilite su implicación individual y colectiva en las decisiones públicas, incorporando de manera transversal la perspectiva de género”, ha trasladado Bou.

Durante el encuentro también se ha puesto el acento en la necesidad de promover el ocio educativo inclusivo como herramienta de prevención, especialmente en la infancia y la adolescencia, con talleres de coeducación afectivo-sexual que fomenten relaciones igualitarias, respetuosas y saludables, y que ayuden a combatir los estereotipos y las conductas violentas desde las primeras edades.

Compromís y la Coordinadora Feminista han coincidido en señalar que “la ciudad no puede quedarse únicamente en minutos de silencio mientras la violencia machista continúa matando”, ni normalizar discursos reaccionarios que cuestionan derechos fundamentales y alimentan la desigualdad. “Ante el aumento de las agresiones y la creciente vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños, reclamamos decisiones valientes y políticas públicas contundentes”, ha manifestado Bou.

Por todo ello, Compromís ha exigido a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que asuma su responsabilidad directa en las competencias de Igualdad, impulsando medidas efectivas que sitúen la prevención, la formación y la protección de las víctimas en el centro de la acción municipal.